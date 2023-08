Swan Hellenic: Patrizia Iantorno als neue CCO

Die neu gegründete Reederei nimmt nach der Einführung der drei Expeditions-Kreuzfahrtschiffe - SH Diana sowie der Schwesterschiffe SH Minerva und SH Vega - nun mit einer unternehmerischen Neuaufstellung weiter Kurs auf die Zukunft: Alfredo Spadon, Senior Vice President of Global Sales and Marketing, zieht sich aus der Branche zurück und übergibt an seine bisherige „rechte Hand“ Patritzia Iantorno, die vor einem Jahr als Vice President Global Marketing zu Swan Hellenic gekommen war und die neu geschaffene Position Chief Commercial Officer übernimmt. Darüber hinaus startet Anna Wolfsteiner, die zuvor bei der Scenic Group tätig war - als Senior Vice President of Sales Europa and UK.

Spadon übergibt an Iantornia

Alfredo Spadon, der scheidende SVP of Global Sales and Marketing, kommentierte: „Es war ein Privileg, in einer Zeit großer historischer Herausforderungen – von der COVID-Pandemie bis hin zur geopolitischen Lage – am Start dieses visionären Start-ups mitzuwirken. Wir haben eine unverwechselbare Premium-Marke geschaffen, die auf einem außergewöhnlichen Erbe aufbaut und einzigartige, bereichernde Entdeckungserlebnisse in unserer wunderbaren Welt bietet. Herzlichen Glückwunsch für jetzt und für die Zukunft. Ich weiß, dass Sie weiterhin überraschen und die Erwartungen übertreffen werden!“

Andrea Zito, CEO von Swan Hellenic, lobt den Einsatz von Alfredo Spadon: "Es war ein Privileg, mit Alfredo zusammenzuarbeiten und die neue Vision von Swan Hellenic zum Leben zu erwecken. Jeder im Team, das er zusammengestellt und geleitet hat, ist ihm zu großem Dank verpflichtet. Er hat eine Schlüsselrolle bei der Schaffung des einzigartigen Geistes gespielt, der unser Unternehmen heute auszeichnet."

Zur Ernennung Patrizia Iantorno als neue CCO fügt Zito hinzu: "Patrizia hat den Übergang bereits gekonnt in die Hand genommen. Sie hat in den letzten 12 Monaten eng mit ihm zusammengearbeitet und unser Gästeerlebnis und die Kooperationen auf Vertriebsseite erheblich bereichert.“

Neue Senior Vice President

Anna Wolfsteiner startet ab dem 15. September 2023 für Swan Hellenic – ebenfalls in einer neu geschaffenen Position – als Senior Vice President of Sales Europe and UK und steht Patrizia Iantorno zur Seite. Mit ihrer über 29-jährigen Erfahrung in der Reisebranche, davon mehr als 11 Jahre in leitenden Positionen bei der Scenic Group, konzentriert sich Anna Wolfsteiner künftig auf die enge Betreuung der europäischen Kunden und Vertriebspartner.

Ihre Tätigkeit wird Anna Wolfsteiner vom Düsseldorfer Büro von Swan Hellenic aus aufnehmen.

"Schließlich freue ich mich sehr, Anna Wolfsteiner willkommen zu heißen. Anna passt perfekt zu unserem Unternehmen, da sie strategischen Scharfsinn mit Detailorientierung und starken Beziehungswerten verbindet. Ich freue mich, dass sie ihre persönliche Note in diese engagierte neue Rolle einbringen wird", so Zito.

Weitere Informationen unter: www.swanhellenic.com (red)