Saudi-Arabien startet Webinarreihe

Die Saudi Tourism Authority lädt ReiseberaterInnen an insgesamt vier Terminen zu Online-Schulungen ein, um ihnen die Destination, die immer noch als echter Geheimtipp für Entdecker gilt, näher vorzustellen. Die Online-Seminare finden einmal im Monat zu unterschiedlichen Themen statt und werden unter anderem mit Red Sea Global und der Royal Commission for AlUla durchgeführt.

Inhalt der Schulungen

Das Webinar Saudi for Beginners gibt einen Überblick über die Städte und touristischen Regionen. Hier erfahren TeilnehmerInnen auch mehr über die Einreise und die Etiketten im Land. Bei Saudi Rundreisen im Detail werden die verschiedenen Möglichkeiten das Land zu bereisen aufgezeigt inklusiver passende Reiseverläufe für sieben, 14 oder 20 Tage. Im Seminar Luxusreisen in Saudi-Arabien gibt es mehr Informationen über die Mega-Projekte am Roten Meer, aber auch über die bereits vorhandenen Resorts und Luxushotels in AlUla und in den weiteren Regionen des Landes.

Termine, Anmeldung & weitere Infos

(red)