Eilats erster Wasserpark eröffnet

Der Park umfasst einen Wasserrutschen-Komplex für Erwachsene, einen Komplex für Kinder, ein computergesteuertes Wellenbad, ein Amphitheater, einen Konferenzsaal und einen großzügigen Umkleidebereich sowie zahlreiche Gastronomiebetriebe. Der Rutschen-Komplex umfasst drei Wassertürme, von denen sich der Höchste 24 Meter in die Luft erstreckt. Tickets für den Park können für einen Tagesausflug von 10 Uhr bis 18 Uhr erworben werden oder für die Nacht von 20 Uhr bis 24 Uhr.

Ganzjahresdestionation

Das milde Klima macht Eilat zu einer Ganzjahresdestination für Familien, Aktiv- und Badeurlauber. Die südlichste Stadt Israels ist besonders in den Wintermonaten attraktiv für einen Abstecher in die Sonne. WasserliebhaberInnen können in Eilat nicht nur im Waterland planschen, sondern auch das Meer genießen. Das Rote Meer fasziniert mit kristallklarem Wasser und dem berühmten Dolphin Reef mit freilebenden Delfinen. Wer etwas Abwechslung sucht findet diese in der nahegelegenen Wüste. Eilat gilt als Tor zur Negev und ist ideal als Ausgangspunkt für Ausflüge in die Wüste. (red)