China Airlines: Schneller nach Sydney & Chance auf ein Flugticket

Mit der neuen Verbindung wolle die Airline ihren KundInnen noch mehr Flexibilität bei der Planung der Reise ermöglichen. Die Flüge starten jeweils am Montag und Freitag um 11:00 Uhr in Wien (CI64) und landen am Folgetag um 20:05 Uhr Ortszeit in Sydney (CI55). Retour geht es sonntags sowie donnerstags ab Sydney um 14:25 (CI56) mit der Ankunft in Wien am nächsten Morgen (06:05 Uhr – CI 63).

Kino-Event in Wien

MitarbeiterInnen der heimischen Reisebüros sind am 12. September eingeladen bei einem exklusiven Kino-Event von China Airlines dabei zu sein. Die TeilnehmerInnen erleben dabei den aufsehenerregenden Film Asteroid City von Kult Regisseur Wes Anderson sowie kulinarische Köstlichkeiten, und haben darüber hinaus die Chance, ein Ticket von Wien nach Taipeh zu gewinnen.

Datum / Beginn:

12. September 2023 / 17:00 Uhr

Ort:

Haydn English Cinema, Wien; Mariahilferstraße 57, 1060 Wien

Anmeldung:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzCx4TpORIv99ixpQpZs5lguvkDhJoZfzFrGgt4X9oSy4TYA/viewform