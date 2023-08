Stellungnahme zum Waldbrand auf Teneriffa

Angesichts des Waldbrandes auf Teneriffa könne Turismo de Tenerife mitteilen, dass nach den neuesten Informationen der Regionalregierung der Kanarischen Inseln bisher etwa 2.600 Hektar Land betroffen sind, hauptsächlich in den Berggebieten von Arafo, Candelaria, La Victoria de Acentejo, Santa Úrsula, La Orotava und El Rosario. Mehr als 15 Einsatzkräfte aus der Luft und etwa 250 Feuerwehrleute am Boden seien derzeit damit beschäftigt, die Flammen unter Kontrolle zu bringen, schreibt die Organisation in der Presseaussendung.

Tourismuszentren nicht betroffen

Das Feuer befinde sich nicht in der Nähe größerer touristischer Ziele oder Städte auf der Insel, so dass die Situation in den Unterkünften, an den Stränden und anderen von Touristen genutzten Orten in Küstennähe und im Vorgebirge normal bleibe. Auch in den Häfen, auf den Flughäfen und auf den Straßen der Insel gehe der Betrieb regulär weiter, mit Ausnahme der Straßen, die in die Berge führen, heißt es weiter. Die Behörden bitten die Bevölkerung, diese nicht zu benutzen, da einzelne Abschnitte, darunter der Teide-Nationalpark, gesperrt sind und bestimmte öffentliche und private Aktivitäten eingestellt wurden.

Evakuierungen als Vorsichtsmaßnahme

„Als reine Vorsichtsmaßnahme wurde eine Reihe von Ortschaften in der Nähe der betroffenen Gebiete evakuiert, darunter möglicherweise auch einige Ferienhäuser oder Landhäuser. Auf jeden Fall ist die Sicherheit aller im Rahmen des strengen Sicherheitsplans gewährleistet, der von den Behörden umgesetzt wird. Diese haben den Bewohnern der Gemeinden Güímar, Arafo, Candelaria und El Rosario empfohlen, sich nicht längere Zeit im Freien aufzuhalten, Türen und Fenster geschlossen zu halten und FFP2-Gesichtsmasken zu verwenden, um Atemprobleme durch den Brandrauch zu vermeiden“, schreibt Tourismo de Tenerife und weiter: „Wir rufen zu extremen Vorsichtsmaßnahmen auf und bitten Sie, diese Sicherheitsempfehlungen zu befolgen und sich über die Entwicklung dieses Brandes über die offiziellen Kommunikationskanäle der Regionalregierung der Kanarischen Inseln und des Inselrates von Teneriffa zu informieren.“

Dabei handelt es sich um das Nachrichtenportal der Inselregierung, 1-1-2 Canarias (Twitter-Account), Inselrat (Twitter-Account) und das Informationszentrum der Regierung. Außerdem wurde eine Telefonnummer des Touristeninformationszentrums auf der Insel eingerichtet, um alle Fragen der Besucher zu beantworten: (+34) 922 255 433. Dieser Dienst ist zwischen 09:00 und 20:30 Uhr (Ortszeit) erreichbar. (red)