Norwegian Viva startet Eröffnungssaison in Europa

Das zweite Schiff der Prima-Klasse begrüßt Ende vergangener Woche seine ersten Gäste an Bord. Nach den Mittelmeerrouten im Sommer 2023 geht es dann zunächst für die offizielle Taufe, die am 28. November 2023 stattfinden wird, nach Miami. Im Anschluss daran werden Gästen von Dezember 2023 bis März 2024 Routen in der Karibik geboten, bevor das Schiff dann pünktlich zur Sommersaison 2024 wieder nach Europa zurückkehren wird.

Eröffnungssaison in Europa

In den nächsten Tagen wird die Norwegian Viva ihre Gäste zu einigen der schönsten Badeorte Europas, darunter Salerno an der malerischen Amalfiküste Italiens, Cannes an der atemberaubenden Côte d’Azur in Frankreich und Ibiza auf den Balearen in Spanien, bringen. Im Anschluss wird sie bis November eine Reihe von Reisen zu den griechischen Inseln und zu weiteren Destinationen im Mittelmeer unternehmen, bevor sie im Dezember für eine Saison in der Karibik ihren Heimathafen in San Juan, Puerto Rico, haben wird.

„In diesem Sommer werden unsere Gäste die Möglichkeit haben, Europa an Bord unseres neuesten, prächtigen Schiffes, der Norwegian Viva, zu erkunden und dabei das geräumige Design, die gehobenen Erlebnisse, das umfangreiche kulinarische Angebot und die für Norwegian Cruise Line typische Gastfreundschaft zu genießen, die von der besten Crew der Branche geboten wird“, sagte David J. Herrera, President von Norwegian Cruise Line. „Der Slogan der Norwegian Viva lautet ,Live it Up‘, und ich bin sicher, dass unsere Gäste genau das tun werden, nämlich das Leben voll auskosten, während sie in der Eröffnungssaison des Schiffes einige der lebendigsten Städte in Europa und der Karibik ansteuern.“

Winter in der Karibik - Sommer in Europa

Nach der Jungfernfahrt des Schiffes wird die Norwegian Viva eine Reihe von Kreuzfahrten im Mittelmeer und zu den griechischen Inseln absolvieren, bevor sie am 28. November 2023 in Miami offiziell getauft wird. Luis Fonsi („Despacito“), der mit dem Latin Grammy ausgezeichnete Singer-Songwriter und Taufpate der Norwegian Viva, wird an der Feier teilnehmen, um dem Schiff offiziell seinen Segen zu geben. Zur Seite stehen ihm dabei die „Queen of Latin Pop“, Paulina Rubio, der aus Miami stammende „Saturday Night Live“-Comedian Marcello Hernandez sowie der Sänger Pedro Capó. Das Schiff wird seinen Heimathafen in San Juan, Puerto Rico, haben und von Dezember 2023 bis März 2024 in der Karibik unterwegs sein, mit Anläufen in Tortola, Britische Jungferninseln, St. John’s, Antigua, Bridgetown, Barbados, Castries, St. Lucia, Philipsburg, St. Maarten und St. Thomas, Amerikanische Jungferninseln.

Im Mai 2024 kehrt die Norwegian Viva dann nach Europa zurück.

Weitere Informationen unter: www.ncl.com (red)