Vilnius: Spektakulärer Sportkurs in 170 Metern Höhe

Am 10. August haben 50 Adrenalinbegeisterte einen einzigartigen Ort für ihre Trainingsstunde ausgewählt – den Fernsehturm Vilnius, einen der höchsten Fernsehtürme der Welt und ein bekanntes Symbol der Stadt. Sieben Fitnesstrainer des Re.Formato-Clubs leiteten dabei die einstündige Trainingseinheit, indem sie am Rand des Turms standen und nur mit Kabeln befestigt waren, während die Teilnehmer hinter dem Sicherheitszaun trainierten. Die Organisatoren der Veranstaltung wollen den Trainingskurs nun als litauischen Rekord registrieren.

Lockmittel für Adrenalinjunkies

In letzter Zeit ist der Fernsehturm mit seinen 326,5m zu einem wichtigen Anziehungspunkt für Adrenalin-Enthusiasten geworden. Wer Lust auf einen gemütlichen Spaziergang als auf ein intensives Training hat, kann am Rande der Aussichtsplattform in 170m Höhe entlanglaufen. Das Besondere dabei: da es keine Handläufe gibt und die Besucher mit Sicherungsseilen befestigt sind, behindert nichts die weite Aussicht – an einem klaren Tag kann die Sichtweite bis zu 50 km betragen.

Die Aussichtsplattform des Turms lässt sich auch in eine Musikbühne verwandeln – zu Beginn dieses Sommers wurden die Besucher mit dem DJ-Musikprojekt „Old Souls Young Body“ verwöhnt, und letztes Jahr veranstaltete das exzentrische Musikensemble SUBTILUS eine bezaubernde Aufführung für die Menschenmengen, die der Septemberkälte trotzten, lagen in der Luft.

Das Restaurant Milky Way auf 165m Höhe bietet darüber hinaus rund ums Jahr ein exklusives kulinarisches Erlebnis und die Möglichkeit, das Stadtpanorama zu bewundern, das sich unter den Füßen der Gäste auf der Plattform ausbreitet, die sich alle 55 Minuten langsam um 360 Grad dreht.

Nähere Infos zu Vilnius unter: www.govilnius.lt (red)