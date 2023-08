Anex-Reisemarken laden im Herbst zur Roadshow ein

Unter dem Titel „Sommertour 24!“ erhalten Vertriebspartner im Herbst in insgesamt 17 Städten die Highlights, Trends und Neuigkeiten der Veranstaltermarken Anex Tour, Bucher Reisen, Öger Tours und Neckermann Reisen präsentiert. In Österreich macht das Team dabei Anfang November in Wien und Linz Station.

Fokus auf den Sommer 2024

Die Roadshow von Anex Tour, Bucher Reisen, Öger Tours und Neckermann Reisen beginnt am 16. Oktober in Eindhoven und endet am 13. Dezember in Dresden. Neben Fakten und Insight-Wissen aus der Anex-Markenwelt stehen die Sommerprogramme für das Jahr 2024 im Fokus. Zudem haben Agenturen auf der Reisemesse und ihm Rahmen von Workshops die Möglichkeit, sich mit Branchenpartnern auszutauschen und deren Neuigkeiten aus erster Hand zu erfahren. Touristische Partner sind unter anderem die Selectum-Hotels, Titanic, Cullinan, Gloria, Condor und Quatar Tourism.

Zwei Events in Österreich

In Österreich macht das Team Anfang November in Wien und Linz Station. Start der kostenfreien Veranstaltungen ist jeweils um 18:00 Uhr. Reisebüropartner können an attraktiven Verlosungen teilnehmen, für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt

Wien: 6.11. 2023 - MAXX by Steigenberger: Margaretengürtel 142 |1050 Wien

- MAXX by Steigenberger: Margaretengürtel 142 |1050 Wien Linz: 7.11. 2023 - Courtyard by Marriott: Europapl. 2, 4020 Linz

Die weiteren Veranstaltungsorte sind Düsseldorf, Dortmund, Münster, Mannheim, Frankfurt, Stuttgart, München, Nürnberg, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin und Leipzig.

Anmeldung: bis 1. September 2023 HIER (red)