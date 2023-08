ÖW: Aktuelle Infos für Österreich-Urlauber

„Die Situation in Südösterreich hat sich in den letzten Tagen normalisiert und ein Urlaub ist in den meisten Regionen Kärntens und der Steiermark, wie auch in allen anderen Regionen Österreichs, wie gewohnt und ohne Einschränkung möglich. Österreichs GastgeberInnen freuen sich darauf, unseren Gästen einen wunderbaren Sommerurlaub in Österreich zu ermöglichen“, so Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin der Österreich Werbung.

Einige Regionen in den Bundesländern Kärnten und Steiermark sind von den Folgen des Unwetters vom Wochenende allerdings noch teilweise betroffen. Die Einsatzkräfte arbeiten aber mit Hochdruck daran, die Unwetterschäden schnellstmöglich zu beseitigen bzw. haben diese schon beseitigt.

Gästen, die eine Reise in die betroffenen Regionen planen oder bereits gebucht haben, wird daher empfohlen, sich vor ihrer Anreise oder geplanten Urlaubsaktivität über die aktuelle Situation vor Ort zu informieren. Auskunft erteilen die gebuchte Unterkunft, der örtliche Tourismusverband oder das Gästeservice des jeweiligen Bundeslandes.

Die kommenden Tage sollen mit einem stabilen Hoch aber schon wieder für sommerliche Temperaturen sorgen. Aktuelle Wetterinformationen auf der Website der GeoSphere Austria: www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetter-oesterreich

Aktuelle Situation in der Steiermark

„Im Süden der Steiermark sind so gut wie alle Betriebe und Aktivitäten für die Gäste ohne Einschränkungen erlebbar. Alle anderen Teile der Steiermark waren gar nicht betroffen. Das Wetter ist wunderbar und die Prognose stabil gut. Das hilft bei den noch notwendigen Arbeiten der Einsatzkräfte, die Vorbildliches leisten, vor allem den betroffenen Familien gegenüber, und bei denen wir uns sehr sehr herzlich bedanken", sagt Michael Feiertag, GF der Steirischen Tourismus und Marketing GmbH.

Aktuelle Informationen gibt es unter: www.steiermark.com/de

Aktuelle Situation in Kärnten

Großteil der Urlaubsregionen nicht betroffen, kommende Tage bringen stabiles Wetter und (hoch)sommerliche Temperaturen „Die meisten der Kärntner Urlaubsregionen waren nicht unmittelbar durch die Unwetter betroffen und der Großteil der Ausflugsziele, Rad- und Wanderwege ist uneingeschränkt erreich- und erlebbar. Auch die Anreise aus Deutschland und den österreichischen Bundesländern nach Kärnten bzw. in das Urlaubsdomizil ist auf den Hauptverkehrswegen problemlos“, sagt Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung, der seinen besonderen Dank den vielen Einsatzkräften in den vom Regen betroffenen Gebieten ausspricht. Die Strandbäder an den Kärntner Seen sind bis auf das Strandbad Klagenfurt und das Strandbad Loretto alle geöffnet, an der Wiederöffnung dieser beiden Bäder wird noch mit Hochdruck gearbeitet.

Die Kärnten Werbung empfiehlt ihren Gästen, sich vor Beginn von Wanderungen bei ihren Unterkunftsgebern über die aktuelle Situation zu erkundigen. In der am meisten betroffenen Region in Südkärnten und im unteren Lavanttal gehen die Aufräumarbeiten dank der engagierten Arbeit der Einsatzkräfte und Freiwilligen zügig voran und auch hier steht einer Urlaubsreise nichts mehr im Wege: Die Mehrheit der Ausflugsziele hat bereits wieder geöffnet, Rad- und Wanderwege werden stetig geprüft und laufend weitere freigegeben und auch das Baden im Klopeiner See und Turnersee, die über eine uneingeschränkt gute Wasserqualität verfügen, ist bedenkenlos möglich.

Aktuelle Informationen zu den betroffenen Regionen: www.kaernten.at/aktuelle-informationen (red)