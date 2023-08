„Wir bieten dieses Paket, das auf die Bedürfnisse von Selbstfahrern, Zug- und Bus-Reisenden zugeschnitten ist, in adaptierter Form wieder an und wollen damit unseren Partnern und ihren KundInnen die Versicherungswahl erleichtern,“ so Stefan Kölliker, Vertriebsleiter der Reiserversicherungsparte bei Allianz Partners Österreich.

Details zum Versicherungspaket

Das Paket ist bis zu 31 Tage in Europa und den Mittelmeerrandstaaten gültig und ab 20 EUR für Einzelpersonen bzw. 50 EUR für Familien erhältlich. Neben klassischen Reiserversicherungsleistungen beinhaltet es auch einen Mobilitätsschutz und einen Stornoschutz, der bis zu 5.000 EUR Reisepreis abdeckt.

Die genauen Leistungen und Deckungssummen sind in der Produktinformation online, IPID und Versicherungsbedingungen im Buchungsprozess sowie in AgentMax abrufbar.

Für Rückfragen zum Produktportfolio stehen Kölliker und sein Team gerne zur Verfügung. Link zur Kontaktübersicht HIER (red)