FTI: Last Minute in die Türkei & Rabattaktion für Rhodos

Der Türkei-Trend scheint sich auch in diesem Sommer zu bestätigen, denn: allein in den letzten fünf Wochen entfielen mehr als die Hälfte aller Anfragen für den Sommerurlaub bei FTI auf Reiseziele an der anatolischen West- und Südküste. Die Zeichen einer erfolgreichen Hochsaison stehen daher gut – auch dank einer großen Angebotsbreite für Kurzentschlossene, die jetzt noch nach einem All-Inclusive-Urlaub zum guten Preis-Leistungs-Verhältnis Ausschau halten.

„Der Trumpf beider touristischen Regionen in der Türkei ist sicherlich die große Auswahl an hervorragenden Familien- und Luxushotels. Zudem haben sowohl die Ägäis als auch die Riviera im Endspurt der Hochsaison immer wieder bewiesen, dass sie Last Minute können“, so Dominik Schneeberger, Flug- und Produktkoordinator, FTI Österreich.

Das umfangreiche Flugprogramm des Veranstalters mit Airline-Partnern wie SunExpress, Corendon oder Pegasus zu den Flughäfen von Antalya, Izmir, Bodrum und Dalaman bietet Gästen auch weiterhin eine Fülle von Nonstop-Verbindungen und dank der hauseigenen Zielgebietsagentur Meeting Point Turkey vor Ort geht auch die Transportabwicklung reibungslos vonstatten.

Türkei: Angebote für Familien- und Luxusurlaube

An der Türkischen Riviera hat der Reiseveranstalter in dieser Hochsaison mit einem ausgewogenen Mix aus Familien- und Luxushotels samt facettenreichen Erholungs- und Unterhaltungsprogramm vorgesorgt. Darunter das neugebaute und FTI-exklusive Familienhotel Victory Volare, das in dieser Sommersaison erstmals seine Pforten geöffnet hat. Mit seinen Family- und Swim-Up Rooms, einem umfangreichen Unterhaltungsprogramm und seinen guten Konditionen ist das Hotel auch für Last-Minute-Urlaube geeignet.

Gästen, denen der Sinn nach Luxus steht, empfiehlt Hicabi Ayhan die Region Belek. „Hotels wie das Cullinan Belek oder das Maxx Royal lassen mit ihren Wellnesslandschaften, zahlreichen Sportmöglichkeiten und Restaurants keine Wünsche offen. Belek ist ein Mekka für Sport- und Freizeitbegeisterte und bietet mit seiner außerordentlichen Hotellandschaft Erholungsurlaub zu Konditionen, die es so nicht in vielen Destinationen gibt.“ Dank mildem Klima zwischen Oktober und Februar und einer Vielzahl an beheizten Pools in den Resorts eignet sich die Türkischer Riviera auch über die Hochsaison hinaus als Reiseziel, zum Beispiel für Longstay-Urlaube zum Überwintern.

Technische Innovationen für Transfer

Um den Gästen die Ankunft an den internationalen Flughäfen so unkompliziert wie möglich zu gestalten, hat die Zielgebietsagentur Meeting Point Turkey an der Optimierung der Transfers gefeilt. So sind beispielweise über die QR-Codes in den Reisevouchern sämtliche Informationen der Gäste für die Ansprechpartner am Empfangscounter einsehbar. Gäste können so ohne langes Warten zum richtigen Shuttle begleitet werden.

„Mit unseren technischen Neuerungen sind wir in der Lage, bereits im Voraus die Ankunft der Gäste zu kalkulieren und in Echtzeit den schnellstmöglichen Transfer für sie auszulesen. Diese maximale Effizienz in den Abläufen erschafft zusätzlichen Komfort für unsere Türkeiurlauber und nahtlose Abläufe“, erklärt Meeting Point Turkey CEO Okay Yildirim. Zudem können Urlauber über das von MPT erschaffene interaktive Tool TravelAssistant24 beispielsweise mit den Reiseleitern in Verbindung treten, Touren vor Ort buchen und sich über die Abholung zum Flughafen informieren.

Rhodos: Tourismus läuft wieder an

Good News für Griechenland-Fans: Seit einigen Tagen können Urlauber bei der FTI Group wieder Reisen nach Rhodos buchen. „Die touristische Infrastruktur funktioniert fast ohne Einschränkungen und bis auf einzelne, direkt betroffene Hotels operieren die Häuser vor Ort auf dem gewohnt hohen Qualitätslevel“, betont Jan Mayer, Chief Product Officer der FTI Group und erklärt weiter: „Auch die Welttourismus-Organisation UNWTO hat bestätigt: Griechenland ist und bleibt ein sicheres Reiseziel. Wir stehen deshalb hinter der Destination, unterstützen den jetzt erneut anlaufenden Tourismus und ermöglichen ab sofort wieder Urlaub auf der gesamten griechischen Insel.“

Zur Wiederbelebung dieser einzigartigen Destination gewährt der Veranstalter auf ausgewählte Pakete bis zu 50% auf den Hotelpreis und das ganz ohne Einschränkungen am Hotelerlebnis.

Preisbeispiele für Rhodos:

Eine Woche im 5-Sterne Mitsis Rodos Maris Resort & Spa DZ mit Landblick ist mit All inclusive Ultra inkl. Flug ab Wien, Transfer und Reiseleitung vor Ort bei Abreisen z.B. am 19.09.2023 ab 1.099 EUR p.P. buchbar.

Eine Woche im 5-Sterne Mitsis Rodos Village Beach im Doppelzimmer Superior Meerblick ist mit All inclusive Ultra, inkl. Flug ab Linz, Transfer und Reiseleitung vor Ort Preis bei Abreisen z.B. am 23.09.2023 ab 1.169 EUR p.P. buchbar.

(red)