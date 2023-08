Griechischer Premier will TouristInnen eine Woche Rhodos-Urlaub schenken

Das sagte der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis dem britischen Sender ITV am Mittwoch in einem Interview. Wie das vonstattengehen soll, blieb zunächst unklar. „Für all jene, deren Urlaub wegen der Busch- und Waldbrände verkürzt wurde, bietet die griechische Regierung in Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden eine Woche Gratisurlaub im nächsten Frühling oder Herbst an", sagte Mitsotakis. So könne sichergestellt werden, dass die Menschen wiederkämen, um die Schönheit der Insel zu genießen.

Rückkehr zur Normalität

„Wir haben im Mittelmeer seit Jahrtausenden Waldbrände, das ist nichts Neues", sagte Mitsotakis, der dem Sender aus seinem Athener Amtssitz zugeschaltet war. „Neu ist aber die Intensität der Brände auf Grund des Klimawandels." Ja, man habe auf Rhodos verheerende Brände gehabt - diese hätten jedoch weniger als 15% der Insel betroffen. „Die Insel ist wieder völlig normal, wir haben dort im Moment keine aktiven Brände und das Wetter für die nächsten 15 Tage ist freundlich."

Um Touristinnen wieder zum Besuch von Rhodos zu ermutigen, riefen griechische Reiseveranstalter eine Online-Kampagne mit dem Titel „Rhodos ist sicher" ins Leben. (APA/red)