Partnerschaft: Regent Seven Seas Cruises & Global Hotel Alliance

GHA DISCOVERY-Mitglieder, die Zugang zu 800 Hotels und Resorts von 40 Hotelmarken in 100 Ländern haben, werden mit der Prämienwährung des Programms, den DISCOVERY Dollars (D$1 entspricht US$1), belohnt. Durch diese exklusive Partnerschaft genießen die 24 Mio. Mitglieder des Programms nun den zusätzlichen Vorteil, DISCOVERY Dollars zu verdienen, wenn sie eine Reise mit Regent buchen, und können diese Vorteile in allen GHA Hotels und Resorts einlösen.

Spezielle Vorteile

GHA-DISCOVERY-Mitglieder, die eine Regent-Kreuzfahrt buchen, erhalten außerdem im Schnellverfahren den GHA-DISCOVERY-Titanium-Status, der eine Reihe von Vorteilen in GHA-Hotels und -Resorts weltweit bietet. Außerdem erhalten GHA-Mitglieder mit Champagner und Pralinen ein spezielles Willkommensgeschenk, das sie an Bord ihrer reservierten Reise genießen können.

Die Vorteile der Partnerschaft im Überblick

Für jede Regent-Buchung, die von einem GHA DISCOVERY-Mitglied getätigt wird, erhalten die Gäste: Zwischen D$750 und D$2.500 für jede gebuchte Regent-Kreuzfahrt, die in jedem GHA-Hotel oder -Resort weltweit eingelöst werden können, gültig für 12 Monate Schnelles Upgrade auf den GHA DISCOVERY Titanium-Status, gültig für mehr als 12 Monate, mit Vorteilen wie Upgrade auf ein Doppelzimmer, besondere Annehmlichkeiten, frühes Einchecken und spätes Auschecken in GHA-Hotels und -Resorts weltweit Ein Willkommensgeschenk an Bord in Form von Pralinen und Champagner bei jeder Regent-Reise, die von einem GHA DISCOVERY-Mitglied gebucht wird Zur Feier dieser Partnerschaft können GHA DISCOVERY-Mitglieder dreifache Prämien von bis zu 7.500 D$ sammeln, die in jedem teilnehmenden GHA-Hotel oder -Resort eingelöst werden können. Das Angebot gilt für Buchungen bis zum 30. September 2023 und für Kreuzfahrten, die am oder vor dem 31. Dezember 2023 starten. GHA DISCOVERY Dollars können jedoch nicht an Bord der Schiffe von Regent Seven Seas Cruises eingelöst werden. (red)