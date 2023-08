Winter 2024/25: MSC macht mehr als 150 Abfahrten bereits buchbar

Ob beliebte Urlaubsziele, neue Hotspots, kurze Minikreuzfahrten oder ausgiebige lange Kreuzfahrten – die Möglichkeiten erstrecken sich über alle Regionen und Zielgebiete. In Kürze wird MSC Cruises Details zu den Winterkreuzfahrten 2024/25 in Südamerika, Südafrika und Fernost bekannt geben.

Nordamerika und die Karibik

Die MSC Meraviglia wird weiterhin ab/bis New York eingesetzt und Routen zwischen sieben und elf Nächten anbieten. Die Gäste können bei der Ein- und Ausschiffung der Reise den „Big Apple“ erleben, bevor sie an Bord die Sonne der Karibik genießen. Auf der Route liegen Orlando über den Hafen Port Canaveral, Nassau auf den Bahamas und die MSC Cruises Privatinsel Ocean Cay MSC Marine Reserve.

Die MSC Seascape sticht jeden Samstag von Miami aus in See und fährt sieben-Nächte-Kreuzfahrten in die östliche Karibik (Dominikanische Republik, Puerto Rico und Ocean Cay) und die westliche Karibik (Jamaika, Kaimaninseln, Mexiko und Ocean Cay), auf denen die Gäste in die lebendige Kultur und die natürliche Schönheit dieser atemberaubenden Ziele eintauchen können.

Jeden Sonntag folgt die MSC Seaside, die ebenfalls ab Miami sieben-Nächte-Kreuzfahrten bietet und abwechselnd in der östlichen Karibik (Bahamas, Puerto Rico und Dominikanische Republik) und der westlichen Karibik (Mexiko, Honduras oder Belize und Bahamas) unterwegs ist.

Auch die MSC Divina startet in Miami, jede Kreuzfahrt ist mit einem Besuch des paradiesischen Ocean Cay verbunden. Die verschiedenen Reiserouten reichen von drei bis zehn Nächten. Längere Fahrten führen die Gäste zu Zielen wie Jamaika, Aruba, Curaçao, der Dominikanischen Republik und den Bahamas.

Die MSC Seashore hingegen wird ab/bis Port Canaveral in der Nähe von Orlando eingesetzt, von wo aus sie Mini-Kreuzfahrten anbieten wird. Die Gäste können drei- und vier-Nächte-Kreuzfahrten zu den Bahamas unternehmen, bei denen auch Ocean Cay angelaufen wird. Zusätzlich werden auch sieben-Nächte-Kreuzfahrten mit weiteren Stopps in Cozumel und Costa Maya in Mexiko angeboten.

Die MSC Virtuosa wird in Fort-de-France, Martinique, stationiert und damit die perfekte Ausgangsposition für ein außergewöhnliches Karibik-Erlebnis haben. Im Programm hat das Schiff eine 14-Nächte-Reise in die mittlere und südliche Karibik, auf der die Gäste dem kalten Winterwetter entfliehen und die Sonne genießen können. Die Häfen Guadeloupe, den Jungferninseln, St. Maarten, St. Kitts und Nevis, Antigua und Barbuda, St. Vincent und die Grenadinen, Barbados, Grenada und St. Lucia bieten neben weißen Sandstränden und türkisfarbenen Wasser viele weitere kulturelle und landschaftliche Highlights.

Die Golfregion

Das neueste Flaggschiff von MSC Cruises, die MSC Euribia, wird von Dubai aus zu ihrem Debüt in der Region aufbrechen und unvergessliche sieben-Nächte-Kreuzfahrten unternehmen, bei denen das futuristische Abu Dhabi, die Insel Sir Bani Yas, Doha (Katar) und Manama in Bahrain angelaufen werden. Die Region begeistert ihre Gäste mit einer Mischung aus Tradition und Innovation.

Das Mittelmeer

Auf der MSC World Europa begeben sich die Gäste auf eine Reise, die kulinarische und kulturelle Vielfalt bietet - und das an Bord eines modernen Schiffes mit einem großen Unterhaltungsangebot für jedes Alter. Jeden Sonntag sticht das Schiff vom italienischen Genua aus zu sieben-Nächte-Kreuzfahrten durch das Mittelmeer in See. Auf der Route liegen faszinierende europäische Hotspots wie Rom über den Hafen von Civitavecchia und Messina auf Sizilien, Valletta, Barcelona und Marseille.

Nordeuropa ab Hamburg

Ab Hamburg startet die MSC Preziosa jeden Sonntag zu sieben-Nächte-Kreuzfahrten zu den Metropolen Nordeuropas. Die Gäste werden Ziele wie Brügge und Brüssel (Hafen von Zeebrügge), Rotterdam, Paris über den Hafen von Le Havre und schließlich London über Southampton erkunden. Dank der längeren Aufenthalte in den Häfen können die Urlauber ihre Zeit an Land optimal nutzen. Darüber hinaus wird am 5. Jänner 2025 eine 21-Nächte-Kreuzfahrt ab Hamburg zu den Kanaren und nach Madeira sowie ins exotische Marokko angeboten – die perfekte Wahl, um attraktive Reiseziele zu erkunden und im Winter etwas Sonne zu tanken.

Das Rote Meer

Die MSC Musica bietet sieben-Nächte-Abfahrten von Safaga in Ägypten nach Dschidda in Saudi-Arabien, Aqaba für die antike Stadt Petra in Jordanien, Sharm El-Sheikh für atemberaubende Strände und Resorts und Sokhna Port, ebenfalls in Ägypten, um die Pyramiden von Gizeh und die Museen Kairos zu besuchen. Auf dieser Reise haben die Gäste viele Möglichkeiten, Kultur und historische Stätten zu entdecken, bevor sie nach Safaga zurückkehren und Luxor besuchen können – berühmt für seine Tempel und das Tal der Könige. (red)