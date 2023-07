Olimar: Exklusive Hotels für warme Wintertage

Sonnige Stunden an der Algarve

Das Vila Valverde Design & Country Hotel an der Algarve in Portugal ist ein luxuriöses Fünf-Sterne-Boutique-Hotel. Einst war es ein Landgut aus dem 19. Jahrhundert. Das heutige Designhotel befindet sich in Praia da Luz mit Blick auf die Bucht von Praia da Luz. Umgeben von Orangenhainen und biologischem Gemüseanbau steht das Hotel für Nachhaltigkeit. Zu weiteren Annehmlichkeiten gehören ein Außenpool, Hallenbad, Wellnessbereich sowie 15 komfortable Gästezimmer. Die Kosten für eine siebentägige Reise mit Halbpension (Flug und Hotel) beginnen ab 1.213 EUR pro Person, während ein siebentägiger Hotelaufenthalt mit Frühstück ab 564 EUR pro Person kostet.

Vorfrühling auf Madeira

Auf der immergrünen Insel Madeira befindet sich das Enotel Sunset Bay. Es ist ein kleines, stilvolles und modernes Vier-Sterne-Hotel in der Kleinstadt Ponta do Sol. Alle 69 Zimmer bieten Meerblick, denn die Unterkunft verfügt über einen direkten Strandzugang. Die Panorama-Dachterrasse, der Innenpool und die Sauna laden zum Entspannen ein. Die Kosten für eine siebentägige Reise mit Halbpension für den Flug und die Unterkunft beginnen bei 726 EUR pro Person. Ein siebentägiger Hotelaufenthalt mit Frühstück ist ab 276 EUR pro Person buchbar.

Spätsommer-Gefühle auf den Azoren

Mit passendem Wellnessbereich ist das Octan Hotels Furnas, ein 4,5-Sterne-Hotel auf der Insel São Miguel, auf den Azoren ein Haus für den Winter bei 20 Grad. Das Hotel ist eine Oase der Entspannung und des guten Geschmacks. Denn die 55 Zimmer sind im stilvoll-eleganten Interior-Design der renommierten portugiesischen Innenarchitektin Nini Andrade Silva entworfen. Für Wellness-Liebhaber gibt es Außen- und Innen-Thermalwasserpools und ein Spa-Center. Eine Woche im Octan Hotels Furnas inklusive Frühstück und Flug kostet ab 1.111 EUR pro Person. Ein Hotelaufenthalt mit Frühstück kostet für sieben Tage ab 584 EUR pro Person.

Unter Palmen auf den Kanaren

In ruhiger Lage auf Teneriffa befindet sich das Hotel Rural Casa Amarilla. Aber nicht nur die Lage ist ruhig, auch das 3,5-Sterne-Hotel im Kolonialstil, denn es beherbergt nur sieben Gästezimmer. Der Strand ist 250 Meter entfernt, aber das Hotel besitzt auch einen Pool. Eine Woche mit Frühstück (Flug und Hotel) kostet ab 715 EUR pro Person, während sieben Tage im Hotel mit Frühstück ab 340 EUR pro Person buchbar sind.