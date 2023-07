Kulinarische Erlebnisreisen mit A-Rosa im Herbst

Auf der Seine

So werden die Gastköche Miles Watson und David Görne vom 14. bis zum 21. September auf der Seine die Gäste der A-Rosa Viva mit zwei exklusiven Feinschmecker-Menüs verwöhnen. Görne ist Chef im Restaurant „G.a.“ in der Normandie und zudem der erste Deutsche, der in Frankreich einen Stern vom Guide Michelin erkocht hat. Miles Watson ist Chefkoch und Food-Designer in seiner Heimat Neuseeland und darüber hinaus als kulinarischer Trendsetter bekannt.

Abgerundet wird diese Reise von der Küchenparty „Rock en bateau“, während der die Gäste bei französischer Musik über das Schiff flanieren und landestypische Spezialitäten sowie regionale Winzerweine verkosten können. Zusätzlich präsentieren die Köche und Affineure ihr Handwerk und kommen zu diesem gern ins Gespräch. Für eine exklusive Cidre-Verkostung ist Master-Sommelier Hendrik Thoma an Bord der A-Rosa Viva zu Gast und wird die Gäste in die Welt der Apfelschaumweine einführen.

Rhein Gourmet

Einen Monat später startet die A-Rosa Brava im Mittelrheintal zur einer weiteren Gourmetreise. Von Köln aus werden zur Weinlesezeit Rüdesheim, Nierstein, Mainz, Koblenz, Bonn und das französische Straßburg erreicht. An Bord wird Mario Sauer, der seit über 15 Jahren Chefkoch in der „Hirschgasse“ in Heidelberg ist, ein Menü kreieren. Seine französische Küche, für welche er mit einem Stern des Guide Michelin ausgezeichnet wurde, ist eine aromareiche, moderne und innovative sowie kreative Harmonie.

Des Weiteren dürfen sich die Gäste auf die Wildbakers Jörg Schmid und Johannes Hirth freuen. Während der Gourmetreise werden die Wildbakers ein Menü mit korrespondierendem Brot servieren und die Gäste in einem Workshop in die Vielfalt köstlicher Variationen von Brot mitnehmen. Während der Verkostung teilen sie gern ihr Wissen und ihre Erfahrung über traditionelle Backmethoden und hochwertige Zutaten. Neben Master-Sommelier Hendrik Thoma, der während seines Gastauftritts auf dieser Reise eine exklusive Wein-Degustation präsentieren wird, ist auch A-Rosa Genussbotschafter Oliver Edelmann mit an Bord. Er wird während der beiden Reisen zusammen mit seinem Team ebenso ein Menü kreieren.

„Während der Gourmetreisen werden unsere Gäste die Route mit allen Sinnen intensiv erleben und an Bord von uns sowie unseren Gastköchen kulinarisch verwöhnt. Aber auch an Land haben unsere Gäste die Möglichkeit, mit den speziellen Gourmetausflügen die Region zu erkunden.“ Oliver Edelmann

Auch auf dem Douro in Portugal startet im Oktober 2023 eine Gourmetreise von Porto aus durch das Weinanbaugebiet Alto Douro. (red)