Sizilien: FH Palermo wegen Waldbränden vorläufig gesperrt

Auch die Autobahn A29 war von den Bränden betroffen. Drei Auffahrten wurden geschlossen. Die Brände bedrohten auch das Krankenhaus „Cervello", berichteten lokale Medien. Feuerwehrteams waren mit einem Hubschrauber und Löschflugzeugen in den von den Bränden betroffenen Gebieten seit Montagabend im Einsatz. Auch in weiteren Provinzen wüteten die Feuer.

Hitzewelle in Italien

Der Flugverkehr in Sizilien leidet bereits seit Tagen unter den Bränden. Seit vergangener Woche ist bereits der ganze Betrieb am Flughafen Catania eingestellt. Catanias Flughafen ist der fünftgrößte Flughafen Italiens - nach Angaben von Assaeroporti, dem italienischen Flughafenverband, wurden dort im Mai mehr als 1 Mio. Passagiere abgefertigt. In den letzten Tagen wurden in Italien Temperatur-Höchstwerte gemessen. Ein Hochdruckgebiet, das italienische Meteorologen den Namen Cerbero – in Anlehnung an den mehrköpfigen Höllenhund in der griechischen Mythologie – tauften, lässt die Thermometer in bisher selten erreichte Höhen klettern. Temperaturen jenseits der 40 Grad-Marke stehen auf Sizilien zurzeit auf der Tagesordnung. (APA/red)