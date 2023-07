Offizielle Übergabe der Silver Nova

Dank des innovativen Treibstoffkonzepts gehöre die Silver Nova zu den umweltfreundlichsten Kreuzfahrtschiffen der Welt. Vor der Übergabe in Eemshaven hat das Schiff bereits bei technischen und nautischen Probefahrten ihre Seetauglichkeit bewiesen und umfangreiche Tests erfolgreich absolviert. Das 243m lange und 30m breite Schiff Kreuzfahrtschiff mit dem neuen "emissionsarmen Antriebskonzept" bietet insgesamt 728 Passagiere Platz und soll bereits im August in Dienst gestellt werden.

Klimabewusstes Antriebskonzept

„Wir freuen uns sehr, mit der Silver Nova wieder ein Schiff abzuliefern, dass neue Maßstäbe auf dem Weg zur klimaneutralen Kreuzfahrt setzen wird. Mit dem Antriebssystem, einer Kombination aus LNG, Brennstoffzellensystem und Batterien, verfügt das Schiff über die bestmöglichen Maßnahmen, um Emissionen zu reduzieren“, so Jan Meyer, Geschäftsführer der Meyer Werft.

So wird an Bord der Silver Nova ein Brennstoffzellensystem ergänzend zu den LNG-Maschinen eingesetzt, das später den gesamten Betrieb versorgen könne. Schadstoffemissionen könnten somit während der Liegezeiten im Hafen vollständig vermieden werden. Darüber hinaus erhöht ein Batteriesystem durch das Abfangen von Lastspitzen die gesamte Effizienz des Schiffes und reduziere so den Treibstoffverbrauch erheblich. Ein neu entwickeltes Micro Auto Gasification System (MAGS) wandele außerdem Abfälle an Bord in thermische Energie um, sodass die Effizienz des Schiffes weiter gesteigert werde.

Neues Design der Nova-Klasse

Neben dem neuen ausgeklügelten Antriebssystem stellt auch die Bauart des Schiffes eine Neuheit dar: So erhalten die Schiffe der Nova-Klasse erstmals bei Silversea ein horizontales Layout und ein innovatives asymmetrisches Design, mit öffentlichen Räumen und Suiten, die sich über die gesamte Länge des Schiffes erstrecken. Durch die "noch nie dagewesene offene Gestaltung des Schiffes" sollen Gästen die gesamte Reise mit Blick auf das Wasser und die Destinationen noch intensiver erleben können. (red)