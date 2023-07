Rail Europe stellt neue General Managerin vor

Valentine Camusot bekleidete zuvor die Position des Head of Category Management bei Rail Europe und war in dieser Funktion für die Geschäftsbeziehungen zu den europäischen Eisenbahngesellschaften verantwortlich. Als General Manager Europe mit Sitz in der Firmenzentrale in Paris wird sich Camusot nun insbesondere für den Ausbau von Buchungslösungen für die Reisebranche in Europa engagieren. Das Ziel ist klar definiert: Zugfahren innerhalb Europas soll künftig noch einfacher buchbar sein und die steigende Kundennachfrage nach umweltbewussten Reisen bedienen.

Vermittlung von Bahnreisen europaweit

„Valentine Camusot verfügt über starke Führungsqualitäten, profunde Branchenkenntnisse sowie ein umfassendes Netzwerk“, so Björn Bender, CEO von Rail Europe. „Als General Managerin Europe wird sie sich maßgeblich dafür einsetzen, die Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern weiter auszubauen und so die Marktposition von Rail Europe als zentraler Ansprechpartner für den Verkauf und die Vermittlung von Bahnreisen europaweit zusätzlich stärken.“

„Rail Europe steht für unkomplizierte Buchungsmöglichkeiten der verschiedenen Eisenbahngesellschaften in ganz Europa. Deshalb sowie vor dem Hintergrund der Mobilitäts- und Umweltwende gewinnt das Angebot von Rail Europe immer mehr an Bedeutung“, ergänzt Valentine Camusot. „Der Markt boomt, auch in den Reisebüros: Immer mehr Reiseprofis wollen ihren Kunden die ganze Bandbreite europäischer Bahnprodukte präsentieren.“

Valentine Camusot gilt als renommierter Vertriebsprofi. Vor ihrer Tätigkeit bei Rail Europe arbeitete sie als National Category Manager und Purchasing Manager beim französischen Industriekonzern Saint-Gobain sowie für international bekannte Unternehmen wie Renault und Amazon. (red)