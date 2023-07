Costa führt WLAN-Technologie Starlink ein

Costa Kreuzfahrten gab heute die Einführung der nächsten Generation von WLAN-Konnektivität - mittels Starlink von SpaceX, dem führenden Anbieter von LEO-Satellitentechnologie (Low Earth Orbit) - bekannt .

Einführung des Highspeed-Internets

Der neue Service ist bereits an Bord der Costa Toscana in Betrieb und bietet den Gästen somit das beste verfügbare WLAN, während sie auf ihren einwöchigen Kreuzfahrten einige der interessantesten Ziele im westlichen Mittelmeer erkunden.

Nach dem Flaggschiff wird der Starlink-Breitbanddienst von SpaceX schrittweise auf den Rest der Costa-Flotte ausgeweitet, beginnend mit der Costa Smeralda, dem Schwesterschiff der Costa Toscana. Die Installation auf allen Schiffen der Costa-Flotte soll bis Dezember 2023 abgeschlossen sein.

Jederzeit & überall online bleiben

Starlink bietet die Möglichkeit einer schnellen Internetverbindung sowie eine globale Abdeckung, um auch in abgelegenen Gebieten in Verbindung zu bleiben. Außerdem wird das Surfen im Internet an Bord verbessert, indem Erfahrungen in Echtzeit und ohne Einschränkungen geteilt werden können.

Die Vorteile kommen dabei nicht nur den Gästen zugute. Der neue Dienst soll auch die Kommunikation zwischen Schiffen und Büros an Land verbessern, verschiedene Bereiche des Schiffsbetriebs optimieren und für einen noch reibungsloseren und effizienteren Ablauf der Kreuzfahrt sorgen.

Auch die private Nutzung des Internets durch die Besatzungsmitglieder wird erheblich verbessert, so dass sie eine noch zuverlässigere und schnellere Verbindung zu ihren Lieben zu Hause herstellen oder auf ihre sozialen Medien zugreifen können.

Verschiedene Internet-Pakete

Auf der Costa Toscana und demnächst auch auf anderen Costa-Schiffen haben die Gäste die Möglichkeit, Pay per Minute-, Whatsapp-, Social- und Full-Pakete zu erwerben, welche die Verbindung mit Starlink einschließen.

Gäste, die ihre Kreuzfahrt bereits bei Costa gebucht haben, können die gewünschten Leistungen, wie z.B. Internetpakete unter www.mycosta.com vorbuchen. (red)