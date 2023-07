Israel: Neue App macht Klagemauer von vor 2.000 Jahren erlebbar

Besucher der Klagemauer können ab sofort mit Hilfe einer Augmented-Reality-App (AR-App) entdecken, was sie vor 2.000 Jahren an der gleichen Stelle gesehen hätten. So ist es möglich den Tempel mit den berühmten Kupfersäulen Boas und Jachin zu sehen sowie den Gesang der Leviten zu erleben.

So funktioniert's:

Die Applikation mit dem Namen Kotel AR wurde von der Western Wall Heritage Foundation in Zusammenarbeit mit dem Büro des Premierministers eingeführt.

Sie enthält eine innovative AR-Technologie, die erkennt, was durch die Kamera des Mobilgeräts betrachtet wird, indem sie den Platz an der Klagemauer scannt und dann die virtuellen Elemente einblendet.

Auf diese Weise sehen die Nutzer der Anwendung die physische Realität der Stätte zusammen mit der virtuellen auf einen Blick.

KotelAR: Kostenloser Service

Die neue Augmented-Reality-Anwendung bietet den Besuchern so die Möglichkeit noch tiefer in die Geschichte Jerusalems und der Klagemauer einzutauchen und diese auf innovative Art und Weise zu erleben. Die Western Wall Heritage Foundation bietet zudem eine Vielzahl von Führungen und Bildungsprogrammen für die ganze Familie an.

Der neue Dienst ist kostenlos auf Englisch und hebräisch für Android- sowie Apple-Geräten zum Download verfügbar.

(red)