Hertz Ride Station eröffnet am Salzburg Airport

Den Namen Hertz verbindet man bereits seit über 100 Jahren mit der klassischen Autovermietung. Tausende Abholstationen in ganz Europa, den Vereinigten Staaten und dem Rest der Welt – so kennt man Hertz.

Seit 2011 gibt es mit Hertz Ride ein eigenständiges Unternehmen, das die Leidenschaft für Motorräder und den Wunsch nach Reiseabenteuer, auch abseits des Mainstreams, verbindet. „Was uns mit unseren Kunden verbindet, ist die gemeinsame und tiefe Leidenschaft für das Motorradfahren an schönen und idyllischen Orten weltweit. Wir sind stolz allen Hertz Ride Kunden die Tour Ihres Lebens anbieten zu können, das Abenteuer beginnt hier am Salzburg Airport. Wir bedienen Träume und kümmern uns um Menschen, die abseits des Standards das Außergewöhnliche suchen und erleben wollen,“ so Andreas Weingartner, Director Marketing & Sales Österreich.

Urlaub auf zwei Rädern

Hertz Ride baut auf den fundierten Kenntnissen der Autovermietungsbranche auf und bietet allen Motorradfreunden eine Alternative zum Mietauto an, um Urlaub pur auf zwei Rädern genießen zu können. Hertz Ride expandiert laufend und erweitert ihr internationales Motorradvermietungs- und Touring-Unternehmen auch in Österreich.

„Österreich verfügt über eine atemberaubend schöne Landschaft mit malerischen Bergkulissen, eine einmalige Seenlandschaft und jede Menge toller Biker-Routen. Wir sind stolz darauf, dass Hertz Ride den Salzburger Flughafen als eine von 19 Stationen weltweit in das 7 Länder umfassende Angebot aufgenommen hat,“ so Flughafenprokurist Christopher Losmann. (red)