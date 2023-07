Bentour Reisen: Einladung zur Comedy Night 2023

Die Bentour Comedy Night ist das Veranstaltungs-Highlight am Jahresende. Mit Katalogpräsentation, Reisemesse, Ausflügen und Gala-Abend erwartet alle Teilnehmer wieder ein informatives Programm und erlebnisreiche Tage.

Termin Comedy Night 2023: 29. 11. - 2.12. 2023

Weitere Infos zur Veranstaltung

Wie bereits in den vergangenen Jahren, setzt Bentour Reisen auch 2023 wieder auf den Ferienflieger SunExpress als Carrier. TeilnehmerInnen steht somit eine Vielzahl an Flügen ab Österreich, Deutschland und der Schweiz zur Verfügung. Veranstaltungslocation dieses Jahr ist das in der Wintersaison frisch renovierte Miracle Resort Hotel in Antalya/Lara. Das 5-Sterne-Haus wird dabei sowohl Austragungsort des Gala-Abends sein als auch einen Großteil der Gäste beherbergen.

Freuen dürfen sich Agents auch über einen ganz besonderen Gast außerhalb der Touristik: Nach 2022 konnte Bentour Reisen Özcan Cosar, einen der beliebtesten Künstler der deutschen Comedy-Szene, ein weiteres Mal für das Event gewinnen.

„Es ist toll, dass wir mit dem Miracle Resort Hotel und SunExpress wieder zwei starke Partner an unserer Seite haben, die die Comedy Night tatkräftig unterstützen“, so sich Deniz Ugur, „Wir freuen uns schon heute auf die gemeinsamen Tage mit den KollegInnen aus den Reisebüros und unseren PartnerInnen vor Ort.“

Anmeldung für Reisebüros mit Bentour Agentur ab sofort bis 30.09.2023 unter: www.bentour.at/Comedy-Night (red)