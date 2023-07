Israel: Neue Unterkünfte in der Wüstenstadt Yeruham

Israel-Reisenden werden schon bald neue Unterkünfte in der Wüste geboten: Demnach sei der Bau eines Wüstenhotels in der Nähe des Yeruham Lake Park sowie die Errichtung von vier ökotouristischen Farmen in der Nähe der Stadt geplant. Darüber hinaus seien weitere Investitionen zur Förderung des Tourismus - unter anderem der Bau eines Amphitheaters sowie eines Besucherzentrums - bereits beschlossen worden.

Neue Hotel & Farmen

Ziel dieser Maßnahmen ist es, das Hotelangebot in der Region zu erhöhen, um genügend Unterkünfte für alle interessierten Wüstenurlauber bereitzustellen. Das derzeitige Angebot soll mit den weiteren geplanten Ausschreibungen von bisher 240 Zimmern auf mehr als 1.500 neue Zimmer ausgebaut werden.



So soll sich das geplante Wüstenhotel auf dem Berg Shashash auf einer Fläche von 25.000m2 erstrecken und Platz für den Bau von 250 Zimmern auf zwei Etagen bieten. Die vier geplanten Farmen umfassen eine Gesamtfläche von 315.000m2 und können mit mindestens 24 Wohneinheiten pro Farm bis zu 96 Gästezimmer für Besucher bereitstellen.

Zudem seien bereits zwei weitere Ausschreibungen für neue Hotels in Planung – eine für den Bau eines Stadthotels und eine weitere für ein Wüstenhotel am Rande des Berges Avnon.

Weitere touristische Projekte

Die neuen Unterkunftsmöglichkeiten kommen zu den bereits geplanten Investitionen in Höhe von über 100 Mio. Schekel, umgerechnet um die 25 Mio. EUR, hinzu. Dazu gehören unter anderem der umfangreiche Ausbau des Yeruham-Lake-Parks, die Erschließung dessen Promenaden, das Einrichten von Picknickplätzen, Aussichtspunkten und einem Pier sowie der Bau eines Glamping-Komplexes in Kombination mit einem Parkplatz für Wohnwagen.

Neben diesen Projekten will die Stadt in Kürze im Herzen des Parks ein Amphitheater mit 1.000 Sitzplätzen und ein Besucherzentrum für insgesamt rund 25 Mio. Schekel, umgerechnet circa 6 Mio. EUR, errichten.

Alle geplanten Projekte haben dabei das Ziel, die den Ausbau der touristischen Infrastruktur der Wüstenstadt in weniger als einem Jahrzehnt erheblich zu fördern.

Wüste als " Tourismusdestination der Zukunft"



Yeruham liegt in der nördlichen Negev, in der Nähe von Sde Boker und somit auch nicht weit von Mitzpe Ramon entfernt. Be´er Scheva ist ebenfalls nur circa eine halbe Stunde Autofahrt entfernt.

Das israelische Tourismusministerium hat es sich zum erklärten Ziel gemacht, die Wüste innerhalb Israels zur Tourismusdestination der Zukunft zu machen. Dies soll vor allem durch umfassende Investitionen in die touristische Infrastruktur, wie in Yeruham, geschehen. (red)