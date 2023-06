Als eines der wenigen Hotels für Afroamerikaner im einstmals streng nach „Rassen“ getrennten Birmingham diente das A.G. Gaston Motel führenden Aktivisten als Quartier. Im Zimmer 30, dem legendären „War Room“, trafen sich Dr. Martin Luther King Jr., Ralph D. Abernathy und Reverend Fred L. Shuttlesworth im Jahr 1963 nächtelang zu Strategie-Meetings. Die Proteste dieses Sommers der „Birmingham Campaign“ zählen zu den Schlüsselmomenten der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung.

60 Jahre danach hat das ehemalige A.G. Gaston Motel nun als Ort des Gedenkens für Besucher von Donnerstag bis Sonntag von 10.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt vorerst frei.

Historische Stätte der Erinnerung

Die historischen Gebäude befinden sich im Besitz der Stadt Birmingham und des National Park Service. Mit der ersten Phase der Wiedereröffnung ist vorerst der städtisch verwaltete Teil zugänglich. Hierzu zählen der Innenhof, in dem Dr. Martin Luther King Jr. und seine Mitstreiter im Sommer 1963 mehrfach Pressekonferenzen abhielten, und jener Gebäudetrakt, um den das ursprüngliche Hotel 1968 erweitert wurde.

Dort findet man neben dem restaurierten Café eine kleine, aber höchst beeindruckende Ausstellung über den Gründer des Motels, Arthur George „A.G.“ Gaston. Als Enkel ehemaliger Sklaven in Armut aufgewachsen, dann Soldat im Ersten Weltkrieg und Bergarbeiter, schaffte es der beispielhafte Unternehmer zum Multimillionär. Er hatte früh großen Erfolg damit, Schwarzen endlich würdige Bestattungen zu ermöglichen, gründete später unter anderem eine Universität und war Bau- und Versicherungsunternehmer. Auch das A.G. Gaston Motel gehörte zu seinem Geschäftsimperium.

A.G. Gaston beteiligte sich an der Bürgerrechtsbewegung eher aus dem Hintergrund und nutzte dafür seinen finanziellen Einfluss. Aktivisten ließ er in seinem Hotel günstig übernachten. Auch war er es, der die Kaution für Dr. Martin Luther King Jr. stellte, als dieser in Birmingham hinter Gittern saß.

Geschichte des Motels

1986 gab das A.G. Gaston Motel den Hotelbetrieb auf und wurde dann für einige Jahre zum Seniorenheim. Als Gaston gegen Ende seines langen Lebens – der Ausnahmeunternehmer starb 1996 mit 103 Jahren – sein Imperium veräußerte, kaufte die Stadt das Grundstück.

Als eine seiner letzten Amtshandlungen erklärte Präsident Barack Obama im Jänner 2017 den Birmingham Civil Rights District, das A.G. Gaston Motel inklusive, zum National Monument: zu einem Nationaldenkmal, das unter anderem auch die 16th Street Baptist Church umfasst, die 1963 durch einen Bombenanschlag mit vier toten Kindern traurige Berühmtheit erlangte. Auch der Kelly Ingram Park, dessen Skulpturen die brutalen Übergriffe der Polizei dort auf jugendliche Demonstranten zeigen, gehört dazu.

Die Ernennung zum National Monument erlaubte es dem National Park Service, den älteren Teil des Motels von 1954 zu erwerben. Dieser wird derzeit noch renoviert. Danach soll auch der Blick in den rekonstruierten „War Room 30“ möglich sein. (red)