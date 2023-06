Airbnb bietet Übernachtung in Barbies Malibu-Traumhaus

Passend zum Kinostart des Barbie-Films können Fans der Kultpuppe einen Aufenthalt im wahr gewordenen Malibu-Traumhaus buchen. Das Angebot für eine Nacht in der quietschpinken Villa im US-Bundesstaat Kalifornien ist allerdings stark limitiert. Dafür ist die Übernachtung kostenlos.

So kann jeder im Barbie-Land ab dem 17. Juli um 19 Uhr MESZ unter airbnb.com/kendreamhouse Kens Zimmer in Barbies Malibu-Traumhaus buchen. Die Gäste sind für ihre An- und Abreise nach Malibu selbst verantwortlich.

Malibu-Traumhaus auf Airbnb

Anlässlich des Starts des mit Spannung erwarteten Barbie-Films, bei dem Greta Gerwig Regie geführt, Gerwig & Noah Baumbach das Drehbuch verfasst und Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrara, Kate McKinnnon, Issa Rae, Rhea Perlman und Will Ferrell mitgespeilt haben, hat Ken das Gastgeben als seine neue Leidenschaft entdeckt.

So bietet er während Barbies Abwesenheit einfach ein Zimmer in ihrem kultigen Malibu-Traumhaus auf Airbnb an. Ken höchstpersönlich sagt dazu: "Wir alle haben Träume, und Barbie hat das Glück, ein ganzes Haus voll davon zu haben. Jetzt bin ich an der Reihe, und ich kann es kaum erwarten, Gäste in diesen ikonischen Räumen zu begrüßen."

Details zum Aufenthalt

Die Villa am Meer im sonnigen Malibu bietet einen Panoramablick und ist die perfekte Kulisse für Kens malerisches Plastik-Paradies. Fans können Kens Schlafzimmer im Malibu-Traumhaus für zwei individuelle Aufenthalte am 21. und 22. Juli 2023* für jeweils bis zu zwei Gäste buchen. Beide Aufenthalte sind kostenlos – weil Ken einfach keinen Preis für Barbies Malibu-Traumhaus festlegen konnte. Schließlich ist Ken eher der Strand- und nicht der Zahlentyp.

Bei diesen beiden Aufenthalten handelt es sich nicht um Wettbewerbe. Das Haus befindet sich in Privatbesitz und wird auch privat verwaltet. Die Rechteinhaber der Figuren Barbie und Ken haben für ihre Teilnahme eine Vergütung erhalten.

Empowerment von Mädchen

Anlässlich des Filmstarts von BARBIE am 20. Juli und um das Empowerment von Mädchen zu würdigen, wird Airbnb eine einmalige Spende an Save the Children leisten. Save the Children bietet Lernmaterialien und Unterstützung für Kinder, Familien und Gemeinden in über 100 Ländern, um das Selbstvertrauen von Mädchen zu stärken und ihnen während ihrer schulischen Laufbahn zu helfen. Somit soll sicher gestellt werden, dass jede:r die gleiche Chance auf Erfolg hat. (Red)