TUI: Sommerangebote für Städtereisen

Dank des umfangreichen Angebots von TUI können Reisende die beliebtesten Metropolen ab sofort schon ab 79 EUR für zwei Nächte entdecken. Die Top 3 Städte der TUI Gäste in diesem Sommer sind dabei: Hamburg, Barcelona und London. Darüber hinaus bietet TUI Experiences KundInnen eine vielseitige Auswahl an Erlebnissen, Ausflügen, Tickets und Führungen in den beliebtesten Städten weltweit. Je nach Geschmack sind so Hotelübernachtungen, Flüge, Mietwagen sowie Erlebnisse und Ausflüge individuell und flexibel miteinander kombinierbar.

Authentische Städtereisen mit TUI

Neben Hotel, Flug und Mietwagen bietet TUI Experiences einzigartige Erlebnisse und Extras, die einen Städtetrip noch individueller machen - von der portugiesischen Geschichts- und Geschmackstour in Lissabon über den beeindruckenden Hubschrauber-Rundflug über New York bis hin zum faszinierenden Musicalbesuch in Hamburg und der exklusiven Warner Bros-Studio Tour in London.

Besonders authentische Reiseerlebnisse bieten dabei die über 650 TUI Collection Ausflüge, die konkrete Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Dazu gehört etwa die Minimierung der Umweltauswirkungen und die Teilhabe der lokalen Bevölkerung.

In Zusammenarbeit mit dem Global Sustainable Tourism Council (GSTC) hat TUI als erstes Unternehmen der Branche begonnen, globale Nachhaltigkeitsstandards auch auf ihr Ausflugsportfolio anzuwenden. Über 200 TUI Collection Erlebnisse, vor allem in Spanien, haben diesen Prozess bereits durchlaufen und erfüllen somit die globalen Nachhaltigkeitsstandards.

Hamburg auf Platz 1 diesen Sommer

Die Stadt Hamburg punktet bei den Reisenden vor allem mit ihrer einzigartigen Atmosphäre, den zahlreichen Sehenswürdigkeiten und dem großen Eventangebot. Diesen Sommer ist Hamburg die beliebteste Stadt unter den TUI Gästen. Insbesondere die Musicals von Stage Entertainment, wie König der Löwen und die Eiskönigin, werden in Hamburg gerne hinzugebucht. Über TUI Experiences stehen Reisenden derzeit 181 Erlebnisse für einen ereignisreichen Hamburg-Trip zur Auswahl. Darunter fallen Ausflüge und Tagestouren genauso, wie Tickets für Ausstellungen und Musicals sowie Führungen und sonstige Aktivitäten.

Preisbeispiel: Zwei Nächte im Park Hotel am Berliner Tor in Hamburg z.B. vom 20. bis 22. August kosten ab 79 EUR pro Person im Doppelzimmer ohne Verpflegung.

Barcelona auf Platz 2

Barcelona zählt dank ihrer Kunst- und Kulturszene zu einer der beliebtesten Städte der ÖsterreicherInnen und schafft es diesen Sommer auf den zweiten Platz bei den TUI Gästen. Monumente aus den verschiedensten Epochen in Kombination mit fantasievollen Neugestaltungen der Stadt, wie etwa der Port Olímpic, machen die Stadt am Mittelmeer zu einem sehenswerten Reiseziel. Interessierte können an über 400 TUI Aktivitäten und Erlebnissen in und rund um Barcelona teilnehmen. Dazu zählt zum Beispiel eine Kleingruppentour zur Sagrada Familia oder ein Segelerlebnis auf einer Luxusyacht.

Preisbeispiel: Zwei Nächte im Illunion Barcelona z. B. vom 15. bis 17. Juli kosten ab 173 EUR pro Person im Doppelzimmer inklusive Frühstück.

London auf Platz 3

London ist bekannt für die Geschichte sowie die Kunst- und Kulturszene. Die Stadt lebt von ihren Kontrasten und überzeugt mit vielseitigen Attraktionen wie dem Buckingham Palace, Big Ben, Madame Tussaud und London Eye. Diesen Sommer liegt die britische Hauptstadt bei TUI Gästen auf dem dritten Platz. Auch London bietet mit knapp 450 Erlebnissen ein besonders vielfältiges Freizeitangebot für unvergessliche Erlebnisse in und rund um London. Von Warner Bros. Studio Tickets über das Making von Harry Potter über Hop-on-Hop-off Stadtrundfahrten bis hin zur Wembley-Stadion Tour ist für jeden Reisetyp das passende Erlebnis dabei.

Preisbeispiel: Zwei Nächte im Novotel London West z. B. vom 29. bis 31. August kosten ab 180 EUR pro Person im Doppelzimmer inklusive Frühstück.

Die beliebtesten Städte der TUI Gäste im Sommer 2023:

Hamburg Barcelona London Lissabon Rom

Nähere Informationen und weitere Angebote unter: www.tui.at/staedtereisen (red)