American Queen Voyages: Fokus ab 2024 auf Flussreisen

Wie die Reederei heute mitteilte, wird sich das Unternehmen im Jahr 2024 auf seine Flussschiffe konzentrieren. Cindy D'Aoust, Präsidentin von American Queen Voyages, erklärt dazu: "Unsere Kunden sagen uns immer wieder, dass unsere Flussreisen in den USA außergewöhnlich sind, und sie beweisen dies, indem sie immer wieder zurückkehren auf unsere Schiffe. Wir konzentrieren uns darauf, unser beliebtes Flussprodukt mit strategischen Partnerschaften und einem verbesserten kulinarischen Programm stetig zu verbessern."

Aus diesem Grund werden die Schiff auch nicht mehr auf die Großen Seen zurückkehren. Die Schiffe Ocean Navigator und Ocean Voyager sollen verkauft werden.

Flüsse sind Bestseller am europäischen Markt

Florian Schneider, Vertriebschef Kontinentaleuropa, erklärt weiter dazu: "American Queen Voyages ist vor allem für seine äußerst beliebten Schaufelraddampfer bekannt, die den Mississippi und auch die Flüsse Columbia und Snake im pazifischen Nordwesten befahren. Wir bedauern zwar, dass die Großen Seen nicht mehr angeboten werden, aber die Flüsse der USA waren schon immer der Bestseller für den europäischen Markt, und das spiegelt sich auch in unseren Vorausbuchungen wider. Wir stellen auch ein zunehmendes Interesse an unseren Expeditionskreuzfahrten fest und werden weiterhin Alaska-Kreuzfahrten auf der innovativen Ocean Victory von American Queen Voyage anbieten, die den perfekten Komfort der Gäste mit dem Respekt und dem Schutz der empfindlichen Umwelt verbindet."

Reiserouten für 2024

Lower Mississippi:

AQV wird die Saison mit seinen beliebten Lower Mississippi-Reisen durch die Städte und historischen Hafenstädte des Südens auf der American Queen, dem größten jemals gebauten Dampfschiff, mit 417 Gästen beginnen. Zum ersten Mal werden auch drei- und viertägige Fahrten angeboten.

Upper Mississippi:

Die beliebte Kreuzfahrt Mighty Mississippi führt von Minnesota bis zum Golf von Mexiko. Diese epische, 16-tägige Reise verbindet die Tierwelt und die verschlungenen Schleusen und Dämme mit dem Charme des Südens und den Geburtsstätten des Jazz und der Country-Musik.

Americas Heartland:

Der 245 Gäste fassende Schaufelraddampfer American Countess kreuzt auf den Flüssen Ohio, Tennessee und Cumberland. Zu den neuen Erlebnisreisen gehört eine Reise zum Thema Bourbon mit bekannten Experten für Lebensmittel und Spirituosen, darunter Dickie Brennan, Chefkoch und Besitzer des legendären Bourbon House in New Orleans.

Snake und Columbia River:

An Bord der American Empress mit 221 Gästen können Reisende die unberührten Schätze des pazifischen Nordwestens entdecken, darunter auch neue Themenkreuzfahrten zum Thema Wein. Je nach Reise können die Gäste an einer Lachsexkursion teilnehmen und ihren frisch gefangenen und gesäuberten Fang mitbringen, um ihn auf dem Schiff zu genießen.

