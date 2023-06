Locaboat: Rabattaktion für Hausboot-Urlaub in Deutschland

Der Sommer-Rabatt für alle Routen von Locaboat in Deutschland von 30% gilt noch für neue Buchungen bis zum 30. Juni. Aber auch danach bietet Locaboat immer attraktive Rabatte für Familien mit Kindern, Paare, längere Aufenthalte oder in wechselnden Sonderaktion.

Hausboot-Urlaub in Deutschland

Die Kombination von Deutschlandurlaub und Hausboot eignet sich sowohl für junge Familien und Freundesgruppen, genau so wie für ruhesuchende Paare.

Denn auch wenn im Sommer klassische Destinationen wie Frankreich oder Italien locken - auch die Mecklenburgische Seenplatte und die Havel nördlich von Berlin - bieten Urlaubern jede Menge Highlights. Nur ein paar Stichpunkte: Briefe an den Weihnachtsmann hinterlassen, mit Huskys wandern, die Bärenakademie besuchen, Ziegen streicheln und dann ihren Käse probieren oder auch einfach nur Ufertiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachten. Aber natürlich auch: Baden, Radfahren, Sup- oder Kanufahren- und letzteres sogar zusammen mit Fischen auf einer Fisch-Kanu-Rutsche. Und abends kann man den Tag bei Sonnenuntergang auf Deck ausklingen lassen – das alles kann Teil eines Deutschland-Urlaubs mit dem Hausboot sein.

Führerschein-frei und selbstbestimmt

Um ein Hausboot zu mieten, ist kein Führerschein notwendig. Damit sich Hausboot-KapitänInnen auch ganz sicher fühlen, gibt es in dieser Region vor Fahrtantritt eine ausführliche theoretische und praktische Einweisung zum Erwerb eine Charterbescheinigung. Bei einer gemütlichen Höchstgeschwindigkeit der Pénichettes von 8-10 Stundenkilometern entsteht aber ohnehin kein Fahrstress.

Außerdem bestimmten Hausbootler ihren Urlaubsrhythmus selbst, denn außer einem festen Abgabetermin und- hafen gibt es keine Vorgabe, wie lange und wie weit man an einem Tag kommen muss. Ein kleiner Tipp: Wer sich weniger Strecke vornimmt, hat mehr Zeit für ungeplante Ausflüge und Entdeckungen.

