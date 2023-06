Vacation at Sea: PEPs für Explora Journeys buchbar

Die berechtigten Vacation at Sea-KundInnen genießen an Bord eines der umfangreichsten All Inclusive-Angebote weltweit. Zu den Inklusivleistungen zählen anspruchsvolle, abwechslungsreiche kulinarische Erlebnisse an 18 Orten, darunter sechs Restaurants, fünf Lounges und In-Suite-Dining sowie jederzeit unbegrenzte, erstklassige Getränke, SPA-Zugang, Highspeed-Wi-Fi, alle Servicegebühren und Trinkgelder. Sämtliche Suiten verfügen über Meerblick, eine private Terrasse und gehören zu den größten ihrer Kategorie.

Hamburg oder Karibik

Zu den zahlreichen, ausgewählten PEP- Terminen aus der Destinationsvielfalt gehören unter anderem eine Schnupperreise ab Hamburg im August ab 1.075 EUR pro Person in einer Ocean Terrace Suite. Eine Luxusreise unter der karibischen Sonne im Dezember kann ab 2.100 EUR pro Person gebucht werden. Buchungsanfragen für diese und weitere Luxuskreuzfahrten von Explora Journeys sind ab sofort hier möglich: www.vacationatsea.de/reederei/explora-journeys/

Vacation at Sea ist seit 1995 ein führendes Portal für MitarbeiterInnen in der Touristiker sowie bei Fluggesellschaften rund um Urlaub auf dem Wasser. Aktuell sind über 7.000 Termine von mehr als 40 Anbietern zu Sonderkonditionen buchbar. (red)