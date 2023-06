Silversea startet umfangreiche Expedition-Initiative

Im Rahmen der Expeditions-Initiative veranstaltet Silversea Cruises eine Reihe von informativen Webinaren, die von ihren Destinationsexperten geleitet werden und Einblicke in das Expeditionsangebot geben - zeitgleich mit den besten Pauschalpreisen der Saison für 95 Expeditionsreisen: unter anderem in die Arktis, die Antarktis, die Galapagos-Inseln und die Kimberley-Region in Australien.

Das Angebot gilt für Neubuchungen, die bis zum 30. Juni 2023 getätigt werden. Darüber hinaus bietet die Kreuzfahrtreederei Handelspartnern für den Monat Juni doppelte Kicker-Provisionspunkte auf Expeditionsreisen an.

Neue Angebote, Webinare & Co

Massimo Brancaleoni, Senior Vice President of Global Sales bei Silversea, sagt dazu: „Mit unserem zeitlich begrenzten Expeditionsangebot laden wir neugierige Reisende dazu ein, die entlegensten Reiseziele der Welt mit dem für Silversea typischen Luxus zu erkunden und dabei von unseren besten All-inclusive-Tarifen zu profitieren."

Weiter erklärt Brancaleoni: „Durch unser maßgeschneidertes Angebot an Live-Webinaren werden unsere Expeditionsexperten unseren Reisepartnern und Gästen unsere branchenführenden Reiserouten vorstellen und zum Leben erwecken, damit sie ihr ideales Erlebnis auswählen können. Darüber hinaus werden wir ein exklusives Angebot für Webinar-Teilnehmer enthüllen, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis unserer Saison zu erhöhen.“

Details zu den Schulungen

Um mehr über die Silversea-Expeditionen und die abgelegenen Ziele zu erfahren, die im Mittelpunkt dieses speziellen Angebots stehen, werden ReiseberaterInnen insgesamt drei Live-Webinare geboten.

Termine & Themen der Schulungen:

8. Juni - 20:00 Uhr: Antarktis (Englisch):

"Nur wenige Abenteuer können die Fantasie so sehr beflügeln wie eine Expedition auf den riesigen Weißen Kontinent, wo Eisbergskulpturen, kalbende Gletscher, neugierige Pinguine und mystische Mitternachtssonnenuntergänge auf Sie warten."

Gastgeber: Conrad Combrink, SVP, Expeditions-, Zielgebiets- und Reiseroutenmanagement

Conrad Combrink, SVP, Expeditions-, Zielgebiets- und Reiseroutenmanagement Anmeldung Antarctica-Webinar HIER

15. Juni - 17:00 Uhr: Polarregionen (Deutsch)

"Die Polarregionen gehören zu den entlegensten Reisezielen der Erde, aber sie haben seit langem die Aufmerksamkeit anspruchsvoller Reisender auf sich gezogen, da sie Abenteuer, spektakuläre Landschaften und die Möglichkeit zur Beobachtung von Wildtieren versprechen."

Gastgeber: Andreas Nuessel, Geschäftsführer, Europa; Stefan Kredel, Senior Director Expedition Product and Itinerary Development

Andreas Nuessel, Geschäftsführer, Europa; Stefan Kredel, Senior Director Expedition Product and Itinerary Development Anmeldung Polar-Webinar HIER

22. Juni - 17:00 Uhr: Weltweite Expeditionen (Deutsch)

"Erfahren Sie mehr über das branchenführende Expeditionsangebot von Silversea, das einige der entlegensten Reiseziele auf allen sieben Kontinenten umfasst."

Gastgeber: Andreas Nuessel, Geschäftsführer, Europa; Stefan Kredel, Senior Director Expedition Product and Itinerary Development.

Andreas Nuessel, Geschäftsführer, Europa; Stefan Kredel, Senior Director Expedition Product and Itinerary Development. Anmeldung "Wild" Expeditions-Webinar HIER

Partner-Rewards

Darüber hinaus bietet Silversea ReiseberaterInnen im Juni im Rahmen des Travel Partner Appreciation Month einen neuen Anreiz. So nehmen diese bei Buchung einer beliebige Expeditionskreuzfahrt, automatisch an einer wöchentlichen Verlosung teil und haben damit die Chance, einen Geschenkgutschein zu gewinnen. In jeder Juniwoche wird ein Gewinner ausgewählt.

Außerdem hat die Kreuzfahrtgesellschaft den Kicker-Provisionspunkt von 1% auf 2% für alle Silversea-Expeditionsbuchungen im Juni verdoppelt.

Weitere Informationen unter: www.silversea.com/best-luxury-cruise-deals (red)