Frankreich auf Rekord-Kurs

Anders als die aktuelle Entwicklung in der Reisebranche – wachsender Umsatz bei sinkender Passagierzahl – verlaufen die ersten Monate in Frankreich laut den Zahlen der Banque de France. Im ersten Quartal betrugen die Einnahmen aus dem internationalen Tourismus 3,9 Mrd. EUR, was einem Plus von 12% bzw. 0,4 Mrd. EUR gegenüber dem bisherigen Rekord-Jahr 2019 und 16% bzw. 0,5 Mrd. EUR gegenüber 2022 entspricht. Die Zahl der internationalen Gäste ist von Jänner bis März 2023 um 7% gegenüber 2019 und um 26% gegenüber 2022 gestiegen. Im Monat März lag der Zuwachs bei 5% im Vergleich zu 2019 bzw. 7% im Vergleich zu 2022.

Die Fernmärkte haben sich teilweise wieder komplett erholt, so etwa die USA, von wo im März 21% mehr Reisende nach Frankreich gekommen sind, sowie Indien, das gar um 56% Besucher in der Grande Nation vorweisen kann. Die Zuwächse beziehen sich jeweils auf 2019. Noch unter dem Vorkrisen-Niveau liegt der MICE-Bereich mit minus 23% im März gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019.

Mehr als 500.000 Reisende aus Österreich

Die Flugankünfte aus Österreich sind im ersten Quartal 2023 im Vergleich zu 2019 um 16,3% gestiegen, im Monat März waren es 19,1%, im April 15%. Eine Hochrechnung für das zweite Quartal geht von einem Zuwachs von 18,3% gegenüber 2019 aus. Frankreich lag 2022 bei den liebsten Auslandsdestinationen der ÖsterreicherInnen auf Platz 7, hat die Statistik Austria erhoben. Insgesamt besuchten laut Oxford Economics im Vorjahr rd. 80 Mio. internationale Reisende Frankreich, darunter 525.500 ÖsterreicherInnen.

Grund zur Zuversicht liefert auch der Rugby World Cup, der in den Monaten September und Oktober in zehn französischen Städten ausgetragen wird. Vor allem für Länder des Commonwealth sowie für Italien und Rumänien gilt die Großveranstaltung als Publikumsmagnet, der gleichzeitig eine Art Generalprobe für die Olympischen Sommerspiele 2024 sein wird.

French Rendez-Vous

Bereits die 12. Auflage des b2b-Workshops French Rendez-vous ging am 31. Mai und 1. Juni in Wien über die Bühne. Atout France hatte für den Workshop 29 französische Partner aus allen Regionen sowie 84 Reise- und Eventveranstalter eingeladen. Die Fachbesucher kamen – wie bereits in den Jahren zuvor - aus Österreich, Bulgarien, Ungarn, Polen, Tschechien, der Slowakei, Rumänien und den Balkanstaaten. In eineinhalb Tagen wurden in mehr als 800 individuellen Terminen Informationen ausgetauscht und Kontakte geschlossen bzw. aufgefrischt. (red.)