Neuer Coaster in SeaWorld San Diego

San Diegos „coolste“ neue Achterbahn, Arctic Rescue, lädt Gäste dazu ein, auf ein Schneemobil zu steigen und mit bis zu 40 km/h in ein kühles Abenteuer zu starten, während sie durch das unberechenbare arktische Klima rasen, um Tieren in Gefahr zu helfen.

Die wilde Tour auf Fahrzeugen im Stil eines Schneemobils startet in einer Indoor-Station und führt im Anschluss gleich ins Freie. Die drei Beschleunigungsabschnitte steigern sich über die knapp 853m lange Strecke stetig von 55 auf bis zu maximal 61km/h. Damit wird „Arctic Rescue“ die schnellste und längste Achterbahn seiner Art an der gesamten Westküste der Vereinigten Staaten sein.

Neuer Coaster vereint Spaß & Achtsamkeit

Die neue Achterbahn wurde von den unermüdlichen Bemühungen und dem Engagement der SeaWorld-Rettungsteams für Tiere in Not inspiriert und daher auch in den Bereich „Wild Arctic“ integriert - die Walrosse, eine Ringelrobbe und Belugas beherbergt. Die neue Attraktion soll so auch das Bewusstsein für die Probleme der Arktis schärfen und den Gästen die Möglichkeit geben, mehr über die verschiedenen Bewohner zu erfahren und zu lernen.

Mehr Infos zur neuen Attraktion unter: seaworld.com/san-diego/rides/arctic-rescue/ (red)