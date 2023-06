San Francisco wird 2026 Super-Bowl-Gastgeber

Wie heute bekannt wurde, wird 2026 erneut in der 68.500 Zuschauer fassenden Arena der hügeligen Stadt um den Titel gespielt. Das Stadion ist Heimat der San Francisco 49ers und nach 2016 nun zum bereits zweiten Mal Austragungsort.

Der Super Bowl ist das Finale der US-amerikanischen American-Football-Profiliga NFL. Er findet jedes Jahr im Februar statt. Der nächste Super Bowl wird 2024 in Las Vegas steigen, 2025 in New Orleans. Titelverteidiger in der kommenden Saison sind die Kansas City Chiefs.

Neben dieser Ankündigung, freut sich die hügelige Stadt im Norden Kaliforniens außerdem über eine neue globale Werbekampagne & sowie die Wiedereröffnung der AirTrain-Haltestelle.

SF Travel launcht neue Kampagne

Im Rahmen der neue Kampagne „Always San Francisco“ werden in einem aufwändig gestalteten Image-Video die wichtigsten Wahrzeichen der Stadt wie die Golden Gate Bridge, Cable Cars, Lombard Street und Chinatown, aber auch die vielfältigen Stadtviertel und Attraktionen gezeigt. Die Kampagne beleuchtet auch die kulinarischen Angebote der Stadt, stellt viele Festivals, LGBTQIA+ Events und das Thema „Diversity” vor und präsentiert die abwechslungsreiche Musik- und Kulturszene. Das Video läuft in den USA bis Oktober 2023. Auch in Europa kommt der neue Slogan zum Einsatz.

Mehr Einzelheiten unter: www.AlwaysSF.com.

FH SFO: AirTrain-Station wieder in Betrieb

Und eine weitere gute Nachricht: Der San Francisco International Airport (SFO) hat die AirTrain-Station am Harvey Milk Terminal 1 wieder in Betrieb genommen. Dadurch gelangen Fluggäste nun wieder direkt zum Terminal für Inlandsflüge.

Die Station war aufgrund von Umbaumaßnahmen seit Juli 2021 geschlossen. Weitere Informationen unter www.flysfo.com/passengers/ground-transportation/getting-around-sfo. (red)