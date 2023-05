Tel Aviv Pride feiert im Juni 25-jähriges Jubiläum

Bereits seit 1998 versammelt sich die internationale LGBTQI+-Community in der israelischen Mittelmeermetropole um gemeinsam zu feiern. Das israelische Tourismusministerium, die Stadtverwaltung von Tel Aviv-Jaffa und zahlreiche Mitglieder der LGBTQI+-Community nehmen dies zum Anlass um das größte Pride-Wochenende seit Bestehen zu veranstalten.

Ron Huldai, Bürgermeister von Tel Aviv-Jaffa hebt die Bedeutung des historischen Bestehens hervor: „Ich freue mich, die diesjährigen Pride-Veranstaltungen, angeführt von der Pride-Parade, die ihr 25-jähriges Bestehen feiert, zu würdigen. In Tel Aviv-Jaffa werden wir weiterhin ein Leuchtturm für die demokratischen Werte sein, die unsere Existenz begründen, einschließlich des fortwährenden Kampfes für die volle Gleichberechtigung aller."

Wochenende voller Pride-Events

Die Parade beginnt am Donnerstagnachmittag am Gordon Beach führt bis zum Aviv Beach, auf der Höhe des Carmel Markts. An der Parade nehmen neun Trucks der führenden Partyveranstalter- und locations in Tel Aviv und den Organisationen der LGBTQI+-Community teil. Am nächsten Tag, ab Freitagmittag, findet die große Pride-Party im Ganne Yehoshua Park statt.

Zu Ehren des 25-jährigen Jubiläums der Parade treten führende lokale Künstler, Tänzer und DJs auf der größten Bühne auf, die jemals im Park errichtet wurde. Weitere Events sind unter anderem ein Gay Beach Volleyball-Turnier, ein Pride-Familienpicknick oder die Drag-Show Wigstock. (Red)