Explora Journeys stellt größte Suite an Bord der Explora I vor

Die Explora I, das erste von bis zu sechs geplanten Schiffen der Explora Journeys Flotte, wird bereits am 8. Juli 2023 in Civitavecchia bei Rom offiziell getauft. Anschließend wird das Schiff ins britische Southampton überführt, von wo aus es am 17. Juli zu einer 15-Nächte-Reise durch Nordeuropa aufbricht. Nun präsentierte die Luxus-Lifestyle-Marke Details zur größten Suite an Bord :

Die Owner's Residence

Der luxuriöse Wohnraum umfasst über 280 m², aufgeteilt auf einen geräumigen Suite-Bereich mit 155 m² sowie eine Außenterrasse mit 125 m², auf der sich ein Infinity Whirlpool sowie ein Esstisch für bis zu acht Personen befindet. Die Owner's Residence an Bord der Explora I I beherbergt maximal drei Erwachsene oder zwei Erwachsene und ein Kind jünger als 18 Jahre.

„Jedes Design-Element unserer Owner's Residence zeugt von einer bedingungslosen Liebe zum Detail. Wir arbeiten mit bekannten Marken zusammen, um unseren Gästen ein Erlebnis zu bieten, das seinesgleichen sucht. Sofas und Stühle stammen von legendären Designern wie Knoll und Molteni & C, die Outdoor-Möbel sind von Manutti. Das raffinierte Lichtsystem wurde von Astep entworfen und der luxuriöse Doppelwaschtisch im Bad besteht aus wertvollem Calacatta-Marmor. Durch all diese wunderbaren Details entsteht eine elegante, aber dennoch mühelos entspannte Luxus-Atmosphäre im europäischen Stil", so Jason Gelineau, Head of Product bei Explora Journeys.

Gäste, die in der Owner's Residence übernachten, kommen darüber hinaus in den Genuss eines individuellen, privaten Butler-Services durch den Residence Manager, der beispielsweise das Aus- und Einpacken der Koffer, die Planung von Reiseaktivitäten und Transfers sowie ein privates In-Suite-Dining umfasst. Außerdem werden sie bei Reservierungen für alle Restaurants bevorzugt und erhalten eine kostenfreie Behandlung in Ocean Wellness – The Spa.

Weitere Highlights der Explora I

Die insgesamt 14 Decks bieten 16.000m2 öffentlich zugänglichen Raum und damit unvergleichlich viel Platz und Privatsphäre, mit einem der großzügigsten Gast-Fläche-Verhältnisse in der Kategorie der Luxus-Ozeanreisen (18,4m2).

Die 461 Suiten, Penthäuser und Residenzen mit Meerblick, nach dem Designprinzip „Zuhause auf See“ entworfen, verfügen über eine Durchschnittsgröße von 42m2: darunter eine Owner’s Residence, 22 Ocean Residences, 67 Ocean Penthouses, 301 Ocean Terrace Suites sowie 70 Ocean Grand Terrace Suites.

Eine Auswahl an elf kulinarischen Erlebnissen, sechs einzigartigen Restaurants, zwölf Bars und Lounges befinden sich an Bord.

Ocean Wellness auf 1.000m2 mit Indoor- und Outdoor-Wellnessangeboten, neun Behandlungsräumen und einem Schönheitssalon.

Ein einzigartiges Entertainment-Konzept mit durchgängigem Unterhaltungsprogramm in allen Lounges und Bars.

Drei Außenpools, ein Innenpool, 64 private Cabanas

Verhältnis Host zu Gast 1:1,25

Länge: 248m, Breite: 32m, Höhe: 56m (über der Wasserlinie)

Nähere Informationen zu Explora Journeys unter: explorajourneys.com/de/en