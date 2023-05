JO Salzburg: Sommerprogramm für Familien & Aktivurlauber

Die Sommersaison 2023 bieten Familien mit Kids wieder eine Vielzahl an Highlights. Darunter beeindruckende Wasserfälle in der Liechtensteinklamm, ein Berg voller Geister, kilometerlange Wanderrouten, Kletter- und Kraxler-Angebote sowie eine Adventure-Minigolfanlage. Außerdem wieder mit im Programm sind das „JO Xund & Fit“ Angebot sowie Aktivwochen für Kids und Teens.

Familienurlaub in St. Johann

Abenteuer am Geisterberg

"Gspensti & Spuki“ läuten ab 27. Mai die neue Sommersaison in „JO“ Salzburg ein. Die beiden lustigen Geister führen vor allem die kleinen Gäste an den Abenteuerberg heran und leiten durch die vier geisterhaften Welten der Elemente - der Erde, des Feuers, des Wassers und der Luft. Neben der Eröffnung der 40 Erlebnisstationen ist auch „Drachi’s Klettersteig“ wieder in Betrieb. Kids ab 12 Jahren finden hier gemeinsam mit ihren Eltern Spaß am Felsen und erklimmen die 40m hohe Felswand.

„Der Geisterberg ist eine der Hauptattraktionen in St. Johann in Salzburg und verkörpert unsere Region eindrucksvoll. Zielgruppenspezifische Angebote am Berg und im Tal begeistern zusätzlich und sorgen dafür, dass WanderliebhaberInnen, MountainbikerInnen, GenussurlauberInnen, Bergkulissen-EnthusiastInnen und Actionfans auf ihre Kosten kommen“, betont Hannes Rieser, Geschäftsführer Tourismusverband St. Johann in Salzburg.

Neben dem Geisterberg ist auch die Liechtensteinklamm ein kräftiges Zugpferd der Region, das jährlich rund 200.000 Gäste anlockt. Ein besonderes Highlight dort: die architektonisch spektakuläre Wendeltreppe „Helix“, die tief in die Klamm hineinführt.

Ferienprogramm & "JoKiWo"

Ab dem 18. Juli 2023 starten in der auf Familien spezialisierten Tourismusregion außerdem wieder die erfolgreich etablierten Ferienwochen. Auf die jüngsten Urlaubsgäste wartet ein buntes Programm aus Kinder-Yoga, Kräutertouren und kulturellen Highlights. Besonders beliebt sind stets ein Besuch der Tiere am Bauernhof sowie der Waldwerkstatt. Auch der Sprung ins kühle Nass darf natürlich nicht fehlen.

Vom 9. bis zum 14. Juli 2023 findet zudem bereits zum fünften Mal die Event-Kinderwoche „JoKiWo“ statt. Los geht’s mit dem Kinderkonzert „Karneval der Tiere“, aufgeführt von der Philharmonie Salzburg im JOcongress, wo Kinder den Zauber der klassischen Musik spielerisch erleben. Am zweiten Tag dreht sich alles rund um den Geisterberg und es kann zum Beispiel „Drachi‘s Klettersteig“ bei einer geführten Tour erkundet werden. Das Puppentheater mit Kasperl und seinen FreundInnen sowie der Kindertag im Stadtzentrum mit Kinderschminken und Hüpfburg runden das Programm für die kleinsten UrlauberInnen ab.

Tipp: Angemessen nächtigen lässt es sich für Familien mit Kindern in den 16 „JO“ Family Partnerbetrieben.

„JO Xund & Fit“-Programm für Aktivurlauber

Neben dem Fokus auf Familien bietet die Tourismusregion St. Johann in Salzburg auch allen Fans des Aktivurlaubs vielfältige Möglichkeiten. Das „JO Xund & Fit“-Programm startet Mitte Mai 2023 und ist für Gäste der JO-Partnerbetriebe kostenlos. Geführte E-Bike- und Kletter-Touren, Golfschnupperkurse, Kräuterwanderungen und Sunrise „JO-GA“ machen klar und deutlich: Hier findet bestimmt jede:r eine passende Aktivität für sich.

Zu den weiteren Highlights in der Region zählt „JODYs Baumparcours“ – ein Klettervergnügen in bis zu 20m Höhe. Vier verschiedene Routen stehen den BesucherInnen mitten im Wald zum Klettern, Hangeln und Balancieren zur Verfügung – und das gänzlich kostenfrei.

Eine spielerische Reise durch St. Johann in Salzburg ermöglicht die erst 2022 eröffnete JO Adventure-Minigolfanlage. Es gilt dabei die natürlichen und historischen Sehenswürdigkeiten wie die Pongauer Almenwelt, die Liechtensteinklamm und den Pongauer Dom zu meistern.

Nachhaltige Anreise

Mit dem gut ausgebauten öffentlichen Verkehrsnetz sind alle wichtigen Attraktionen in der Region mühelos erreichbar. Zudem hat St. Johann in Salzburg seinen eigenen Bahnhof, der von vielen nationalen und internationalen Zügen angefahren wird. Tipp: Der öffentliche Busverkehr ist das gesamte Jahr für Gäste sowie Einheimische kostenlos.

Mehr Informationen unter www.josalzburg.com (red)