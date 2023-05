Mississippi eröffnet Ausstellung über Bürgerrechtler Medgar Evers

Schon fünf Jahre vor dem Attentat auf Dr. Martin Luther King 1968 in Memphis erschütterte die Ermordung eines anderen sehr bekannten afroamerikanischen Bürgerrechtlers die USA. Als Vorsitzender der großen Organisation National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) im Bezirk Mississippi kämpfte Medgar Wiley Evers für die rechtliche Gleichstellung der schwarzen Bevölkerung, als noch die „Rassentrennung“ herrschte.

Mit seinem gewaltfreien Widerstand zog der landesweit bekannte Aktivist unbändigen Hass auf sich. Am 12. Juni 1963 wurde der 38- jährige Familienvater dann in der Einfahrt seines Hauses erschossen.

Andenken & Ehrung des Aktivisten

Anlässlich des bevorstehenden 60. Jahrestags der Mordtat eröffnet das Eudora Welty House & Garden in Mississippis Hauptstadt Jackson nun am 1. Juni die neue ständige Ausstellung Out of Outrage: Processing the Murder of Medgar Evers.

Die Schriftstellerin und Pulitzer-Preisträgerin Eudora Welty (1909-2001), die in diesem Haus gelebt und gearbeitet hat, veröffentlichte nur 25 Tage nach Medgar Evers‘ Tod in der Zeitschrift The New Yorker eine Kurzgeschichte "Where Is The Voice Coming From" über die Hintergründe und Umstände. Die Ausstellung folgt dieser literarischen Quelle und setzt sie in Beziehung zu den Ergebnissen des Gerichtsprozesses. Dabei zeigt sich, dass die weiße Autorin die Dinge sofort sehr akkurat eingeschätzt hatte.

Teil des " Mississippi Writers Trail"

Das Eudora Welty House & Garden ist außerdem Teil des wachsenden Mississippi Writers Trail, der bereits zu 14 AutorInnen von Weltruf aus dem Staat führt und sie mit jeweils zwei „Markers“ an unterschiedlichen Orten ehrt. Diese Informationsschilder stehen etwa vor dem Geburtshaus Tennessee Williams‘ in Columbus, vor William Faulkners Villa Rowan Oak in Oxford und in der Stadtmitte von Yazoo City für Willie Morris.

Das Museum mit kostenlosem Eintritt ist täglich außer montags und sonntags von 8.30 bis 16.00 Uhr geöffnet, samstags erst von 12.30 Uhr.

Führungen kosten 10 USD.

Besichtigung des Wohn- & Tatorts

Auch das Haus der Familie Evers mit dem Tatort kann, nach Anmeldung, besichtigt werden. Als ein National Monument steht das Medgar and Myrlie Evers Home unter dem Schutz der US-Nationalparkverwaltung. In der Einfahrt sind noch Blutspuren erkennbar.

Auch das Mississippi Civil Rights Museum, ein großes Museum über die eigene Bürgerrechtsbewegung, hält Medgar Evers‘ Andenken lebendig.

Darüber hinaus trägt auch Jacksons internationaler Flughafen den Namen des Bürgerrechtlers.

Weitere Reiseinformationen erhalten Interessierte beim Verkehrsbüro Visit Mississippi unter: Tel. 0521-986-0420 / www.mississippi-reisen.de (red)