TUI Care Foundation fördert zwei neue Kultur-Programme

So unterstützt TUI Colourful Cultures Peru künftig KunsthandwerkerInnen aus indigenen Gemeinden in der ländlichen Patacancha Region dabei, mehr vom Tourismusmarkt zu profitieren, und das Projekt in Mexico würdigt die traditionelle Maya Kultur durch die Erfindung der Kunstfigur Way Tun, die künftig als Symbol der vielfältigen Kultur dienen soll.

Beide Projekte sind Teil des internationalen Programms TUI Colourful Cultures, das zum Schutz des Kulturerbes in Urlaubsgebieten beiträgt und insbesondere KünstlerInnen und Kreativschaffende fördert. Weitere TUI Colourful Cultures Projekte laufen bereits in der Türkei, Kenia und Sambia.

TUI Colourful Cultures Peru

TUI Colourful Cultures Peru ist ein neues Projekt der TUI Care Foundation, das gemeinsam mit Limatours Foundation durchgeführt wird. Im Rahmen des Projekts werden 135 KunsthandwerkerInnen aus fünf verschiedenen indigenen Gemeinden der Patacancha Region unterstützt. Als Kooperative erhalten sie hochwertige Materialien und regelmäßige Workshops zum Thema Design, Qualitätsstandards, und Arbeitssicherheit. Anschließend wird ihnen die Teilnahme an lokalen und internationalen Kunsthandwerkermessen und Ausstellungen ermöglicht.

Eines der Ziele ist ein Netzwerk im Tourismus auf- und auszubauen, um die Verkäufe des Kunsthandwerks und damit die Lebensqualität der Menschen vor Ort zu steigern.

TUI Colourful Cultures Mexico

Auch in Quintana Roo, Mexiko, hat die TUI Care Foundation ein Projekt zur Unterstützung von KünstlerInnen ins Leben gerufen: In dem Bundesstaat auf der Halbinsel Yucatán ist die sozioökonomische Ungleichheit weit verbreitet, verstärkt dadurch, dass sich in der Küstenregion mittlerweile alles um die Hotel- und Unterhaltungsindustrie dreht. Dadurch würde es auch dazu kommen, dass die wirtschaftlich marginalisierte Maya-Gemeinden, mit dem Verlust ihrer kulturellen Identität hadern. Das neue TUI Colourful Cultures Mexico Projekt, das gemeinsam mit dem Sozialunternehmen Donia Way durchgeführt wird, möchte genau an diesem Problem ansetzen.

Dafür wurde kürzlich der künstlerische Charakter "Way Tun" entwickelt, und durch eine Reihe von verschiedenen handwerklichen und digitalen Produkten zum Leben erweckt. Way Tun soll so einerseits die einzigartige, vielfältige und indigene Kultur der Maya repräsentieren, andererseits soll die Figur auf innovative Weise dazu beitragen, dass BesucherInnen mit der lokalen Bevölkerung interagieren können.

Wie die TUI Care Foundation in der Aussendung stolz erklärte, würde der Verkauf der Way Tun-Produkte so zum Lebensunterhalt von mindestens zehn selbstständigen KünstlerInnen aus Maya-Gemeinden beitragen. 20 weitere Kunsthandwerkerinnen erhalten außerdem Unterstützungsangebote zu Themen wie Verkauf, Marketing und Produktion (red)