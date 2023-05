Celebrity Cruises: Erste ganzjährige Europa-Saison

So wird die Reederei den Sommer über sieben Schiffe in europäischen Gewässern im Einsatz haben. Dazu gehören die neuesten Schiffe der Edge-Klasse - die Celebrity Edge, die Celebrity Apex und die Celebrity Beyond. Ebenfalls in europäischen Gewässern unterwegs sind neben der Celebrity Infinity, die erstmals sogar den Winter über und damit ganzjährig in Europa bleiben wird, die Celebrity Silhouette, die Celebrity Constellation und die Celebrity Reflection.

Ganzjährige Europa-Saison der Infinity

Das sind die Routen-Highlights der Celebrity Infinity:

Im Sommer Griechenland & Kroatien:

Die Celebrity Infinity wird im Sommer von Piräus (Athen) aus achttägige Touren zu mehreren griechischen Zielen (unter anderem Thessaloniki, Mykonos, Rhodos, Santorin, Zakynthos und Hydra) sowie ins türkische Kuşadası anbieten.

Eine andere achttägige Route führt vom italienischen Ravenna (Venedig) nach Piräus (oder umgekehrt) und beinhaltet Aufenthalte in Dubrovnik und Split (Kroatien), in Kotor (Montenegro) sowie auf einigen griechischen Inseln.

Außerdem hat die Celebrity Infinity zehntägige Kreuzfahrten zwischen Lissabon und Barcelona im Programm und steuert dabei die „Highlights Spaniens und Portugals“ an.

Premiere: Im Winter Mittelmeer & Kanaren

Als einziges Celebrity-Schiff ist die Infinity das ganze Jahr über in Europa unterwegs und startet ihre Wintersaison im September mit Kreuzfahrten zu griechischen und türkischen Zielen ab/bis Piräus (Athen). Im Oktober und November finden zehn- und elftägige Kreuzfahrten rund um die Iberische Halbinsel statt. Das Schiff sticht dabei abwechselnd von Barcelona und Lissabon in See und legt auf seiner Tour durchs westliche Mittelmeer in Palma de Mallorca, Valencia, Malaga, Alicante, Cádiz (Sevilla), Porto und Vigo an. In Malaga und Porto bleibt die Celebrity Infinity auf einigen Routen sogar zwei volle Tage.

Ab Ende November 2023 bietet die Celebrity Infinity ab/bis Barcelona Kreuzfahrten auf die Kanarischen Inseln an. Das Schiff wird Fuerteventura, Gran Canaria, Teneriffa und Lanzarote anfahren. Auf diesen zwölf- und dreizehntägigen Routen geht es zum ersten Mal seit 15 Jahren auch wieder nach Marokko. Casablanca und Tanger heißen hier die Ziele.

Zum Abschluss der Wintersaison kehrt die Celebrity Infinity dann wieder nach Athen zurück. Von Piräus aus werden im Februar und März 2024 verschiedene elf- und zwölftägige Kreuzfahrten angeboten. Gäste haben dabei die Möglichkeit, historische Sehenswürdigkeiten und antike Wunder in Griechenland, Ägypten, Israel und der Türkei zu besuchen. Sowohl im israelischen Aschdod nahe Jerusalem als auch im ägyptischen Alexandria liegt die Celebrity Infinity zwei volle Tage - so bleibt noch mehr Zeit für Besichtigungen.

Weitere Infos über die Celebrity Infinity

Die Celebrity Infinity gehört zur mehrfach ausgezeichneten Millennium-Klasse. Das Schiff bietet Platz für maximal 2.046 Gäste. Mehr Einzelheiten zur Celebrity Infinity unter www.celebritycruises.de (red)