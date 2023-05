Irland: Zwei Online-Schulungen im Mai

Das erste von drei Webinaren fand bereits am 27. April 2023 zum Thema "Klassisches Irland" statt. Aber Good News für all jene, die die Schulung verpasst haben und gerne mehr über die grüne Insel erfahren möchte: am 11. sowie am 25. Mai 2023 werden Interessierten noch mehr Irland-Infos geboten. Als zusätzliches Highlight, neben den spannenden Informationen und Tipps, werden in jeder Schulung irische Geschenkkörbe verlost. Und wer am Ende an allen drei Webinaren teilgenommen hat, kann sogar Flüge für 2 Personen nach Dublin mit der Fluggesellschaft Aer Lingus gewinnen.

Details zu den kommenden Webinaren

Uhrzeit: jeweils von 10:00 bis 11:00 Uhr

Termine:

11. Mai 2023 - Irlands Hidden Gems

In dieser Schulung werden die TeilnehmerInnen von tollen Sehenswürdigkeiten und Geheimtipps überrascht (z.B. Game of Thrones Studios, Blue Book Hotels und Good Food Ireland)

25. Mai 2023 - Alternativ Irland

Es muss nicht immer per Auto oder Bus sein: In diesem Webinar geht es um weitere ideale Mobilitäts- und Unterkunftsformen, um Irland kennenzulernen (z.B. Slow Cabins, Clissman Horse Caravans, Away a wee walk)

Anmeldung: Link zur Webinarreihe HIER (red)