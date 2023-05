RSSC: Fünf neue Grand Voyages

Weil sich ausgedehnte Luxuskreuzfahrten zunehmender Beliebtheit erfreuen, hat Regent seine Kreuzfahrten im Rahmen der Grand Voyage Kollektion 2025-2026 auf fünf erhöht. Die Preise dafür beginnen bei 36.579 EUR pro Gast, wobei bis zu 589 Landausflüge und bis zu neun Hafen-Übernachtungen im Preis inbegriffen sind.

„Anspruchsvolle Reisende suchen nach wie vor nach längeren und intensiveren Kreuzfahrterlebnissen. Deshalb freuen wir uns, unsere unglaubliche Grand Voyage Kollektion für die Saison 2025-2026 vorzustellen", so Andrea DeMarco, President Regent Seven Seas Cruises. „Die fünf neuen Kreuzfahrten sind auf alle zugeschnitten, die sich längere und intensivere Entdeckungen wünschen. Die Reiserouten dauern zwischen 61 und 117 Nächten und sind voll unvergesslicher Erfahrungen auf der ganzen Welt. Dabei genießen unsere Gäste unseren unübertroffenen persönlichen Service, tadellose Gastfreundschaft und den Komfort unserer All-Suite-Unterkünfte mit Balkon."

Viele Extras inbegriffen

An Bord der Seven Seas Explorer, der Seven Seas Mariner, der Seven Seas Navigator und der Seven Seas Voyager erleben die Gäste exquisiten Komfort und Luxus. Neben den geräumigen Balkon-Suiten kommen die Gäste bei einer Grand Voyage in den Genuss eines im Reisepreis inkludierten Hotelpakets für die Nacht vor Kreuzfahrtbeginn mit Dinner und einem exklusiven Land-Erlebnis. Zum kostenlosen Service gehören außerdem ein unbegrenzter Wäscheservice – einschließlich chemischer Reinigung und Bügelservice –, Telefonzeit pro Suite, bis zu 1.800 USD Bordguthaben pro Suite und ein Erinnerungsgeschenk. Dies alles ist zusätzlich zu den sonstigen luxuriösen Annehmlichkeiten, die prinzipiell bei einer Regent-Reise enthalten sind. Beispiele sind unbegrenzt kostenlose Landausflüge in jedem Anlaufhafen, Gourmetküche in einer Reihe von Spezialitätenrestaurants sowie Al Fresco-Restaurants, erlesene Weine und Spirituosen, Entertainment, unbegrenzter Internetzugang und im Voraus bezahlte Trinkgelder.

Arktisches Abenteuer

Die Seven Seas Mariner begibt sich auf ein großes arktisches Abenteuer. Von der Ostküste Nordamerikas geht es zu einem ausgesuchten Mix europäischer Häfen und durch beeindruckende Landschaften – von den zerklüfteten Küsten Neuenglands bis zu den atemberaubenden Gletschern Islands und den traumhaften Fjorden Norwegens. Und mit Übernachtungen in Häfen wie Reykjavik, Oslo, Amsterdam und Bordeaux haben die Gäste viel Zeit, um die authentischen Aromen und die Schönheit der einzelnen Region auf dieser magischen 83-Nächte-Reise zu genießen. Die Kreuzfahrt beginnt am 10. Juli 2025 in New York mit Preisen ab 58.979 EUR pro Gast mit 364 kostenlosen Landausflügen zur Wahl und sieben Übernachtungshäfen.

Kaleidoskop der Kulturen

Die Juwelen des Nordatlantik, die geschichtsträchtigen Küsten Westeuropas und die historischen Stätten des Mittelmeeres: Das alles lässt sich auf der 117-Nächte-Grand-Culture-Quest erleben. Überquert wird die Grenze der Arktis mit Stopps in New Brunswick, Grönland und Island. Inspirierend ist die Vielzahl der Geschmacksrichtungen – von Skandinavien über Spanien bis zur Türkei. Die Schönheit des Mittelmeers mit Stopps in Griechenland, Frankreich, Ägypten, Jerusalem und vielem mehr lässt sich an Bord der eleganten Seven Seas Mariner ebenso entdecken. Die Reise beginnt am 10. Juli 2025 in New York mit Preisen ab 82.779 EUR pro Gast mit 589 kostenlosen Landausflügen zur Wahl und neun Übernachtungshäfen

Von Spanien nach Australien

Die Grand Continental Sojourn begibt sich auf eine 84-Nächte-Reise von Barcelona nach Sydney an Bord der Seven Seas Navigator. Auf der Route liegen Marokko und die Kanarischen Inseln, bevor die Westküste Afrikas bis nach Kapstadt durchquert wird. An jedem angelaufenen Hafen warten neue Abenteuer, wenn das Schiff nach Madagaskar und auf die Seychellen, in den Oman und nach Katar, nach Indien und Sri Lanka segelt. Herrlich sind der pulsierende Lebensstil und die freundlichen Menschen in Südostasien und Indonesien. Danach lassen sich auf dem Weg nach Sydney die Höhepunkte Australiens genießen. Diese Reise beginnt am 31. Oktober 2025 in Barcelona (Spanien) mit Preisen ab 39.359 EUR pro Gast mit 213 kostenlosen Landausflügen zur Wahl und fünf Übernachtungshäfen.

Die Wunder Asiens – von Auckland nach Tokio

Die Wunder Asiens entdecken Gäste auf der 61-Nächte-Reise Grand Asia Exploration Grand Voyage von Auckland nach Tokio an Bord des Luxusschiffs Seven Seas Explorer. Die Reise beginnt mit der Erkundung mehrerer Häfen in Neuseeland und Australien, bevor es nach Bali, Singapur, auf die Philippinen und weitere Ziele geht. Mit Übernachtungen in Melbourne, Bangkok, Ho-Chi-Minh-Stadt, Shanghai und Osaka bleibt ausreichend Zeit, um in eine Vielzahl einzigartiger Kulturen einzutauchen, lokale Köstlichkeiten zu genießen. Diese Reise beginnt am 12. Januar 2026 in Auckland (Neuseeland) mit Preisen ab 39.079 EUR pro Gast mit 153 kostenlosen Landausflügen zur Auswahl und fünf Übernachtungshäfen.

Indian-Ocean-Odyssey

Eine große Entdeckungsreise ist die spezielle Indian Ocean Odyssey, die ab dem Inselparadies Mauritius startet und zur Südostküste Afrikas nach Norden durch Arabien und ins Mittelmeer führt. Unterwegs lassen sich Übernachtungen in Tansania, Südafrika, auf den Seychellen und in Ägypten genießen, bevor nach Durchquerung des Suezkanals Küche und Flair des Mittelmeers verzaubern. Griechenland, die Türkei und Italien laden ein, zahlreichen Anlaufhäfen zu besuchen, die mit antiker Geschichte und reicher Kultur erstaunen und diese unvergessliche Expedition an Bord der Seven Seas Voyager bereichern. Diese Reise beginnt am 12. Februar 2026 in Port Louis (Mauritius) mit Preisen ab 36.579 Euro pro Gast mit 172 kostenlosen Landausflügen zur Wahl und fünf Übernachtungshäfen.

Weltreise 2026

Auftakt am 10 Januar 2026 in Miami, Florida (USA). Sie führt zu Zielen in Amerika, im Südpazifik, in Australien und Neuseeland, in Asien, Afrika und Europa. An Bord der Seven Seas Mariner werden die Gäste 154 Nächte lang drei Ozeane befahren, 77 Häfen in 41 Ländern auf sechs Kontinenten anlaufen und in mehr als 5 Monaten 39.911 Seemeilen zurücklegen. An Land hat Regent unglaubliche Erlebnisse zusammengestellt. 426 kostenlose Landausflüge und 16 Übernachtungen in Häfen ermöglichen eine ausgedehnte Erkundung faszinierender Orte wie Bora Bora, Französisch-Polynesien, Darwin, Australien, und Walvis Bay (Namibia). Die Reiseroute bietet außerdem Zugang zu 47 UNESCO Welterbe-Stätten. Darunter das Kloster im Naturreservat Vallée de Mai auf Praslin (Seychellen), Robben Island bei Kapstadt (Südafrika) und das Great Barrier Reef in Cairns (Australien). (red)