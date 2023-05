In spannenden Vorträgen informieren Referenten über die TOP-Destinationen und Produkte und die teilnehmenden ArgeLa-Mitglieder aus den Bereichen Veranstalter, Reedereien, Airlines und Länder stellen ihre Neuheiten und Informationen auf dem beliebten und bewährten Mercado vor.

Mit dabei sind u.a.*: Aqua Expeditions, Argentinien, Cruceros Australis, Belize, Dertour, Iberia, Kolumbien, LATAM, Nicaragua, Peru und TAP Air Portugal.

Details zur Veranstaltung:

Beginn der Veranstaltung ist um 18:00 Uhr. Bis ca. 22:00 Uhr wird ein abwechslungsreiches Schulungsprogramm geboten und selbstverständlich die Gelegenheit zum Austausch mit den Referenten und Ausstellern, bei kulinarischen Spezialitäten und köstlichen Drinks.

Datum: 12. Juni 2023

Uhrzeit: ab 18:00 Uhr

ab 18:00 Uhr Location: 25 hours Hotel im MuseumsQuartier, Lerchenfelder Str. 1/3, 1070 Wien

Anmeldungen: über die Internetseite der ArgeLA www.lateinamerika.org/de/infos-fuer-touristiker/roadshows unter Angabe des vollständigen Namens, des Reisebüros, der Anschrift, einer Telefon-Nummer und Email-Adresse.

Die Teilnahme ist kostenlos. Aufgrund des begrenzten Kontingentes werden die Anmeldungen jedoch auf „first come, first serve“- Basis berücksichtigt. Bei Storno am gleichen Tag oder No-Show fällt eine Bearbeitungsgebühr von 25 EUR an. Veranstalter ist die ARGE Lateinamerika und ihre Mitglieder. (red)