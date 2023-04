Costa Kreuzfahrten bietet neue Route ab Hamburg für 2024

So werden Reisenden beispielsweise mit der Costa Favolosa drei verschiedenen Routen in Richtung Lofoten und Nordkap, sowie nach Island und Grönland geboten. Eine neue 8-tägige Route steuert außerdem die schönsten Destinationen in Schottland an.

Auch die Costa Diadema fährt im nächsten Sommer in Nordeuropa - auf einwöchigen Kreuzfahrten ab Kiel bereisen Gäste die norwegischen Fjorde und die schönsten baltischen Hauptstädte. Kunden die sich nicht zwischen Norwegen und dem Baltikum entscheiden möchten, können die beiden Kreuzfahrten einfach kombinieren und so einen abwechslungsreichen zweiwöchigen Urlaub genießen.

Östliches Mittelmeer im Sommer 2024

Außerdem holt Costa Kreuzfahrten mit der Türkei und den griechischen Inseln zwei Routen-Highlights der österreichischen Gäste zurück ins Programm. So wird die Costa Fortuna zwischen Juni und September 2024 von Athen aus starten und Istanbul sowie die griechischen Inseln Mykonos, Kreta, Rhodos und Santorin besuchen, wobei Rhodos auf manchen Abfahrten durch Bodrum in der Türkei ersetzt wird. Durch besonders lange Liegezeiten von über zehn Stunden haben Gäste dabei besonders viel Zeit für Erkundungen der Destinations-Highlights des östlichen Mittelmeers. Die Kreuzfahrten werden mit dem „Fly & Cruise“- Programm angeboten, womit schon die entspannte Anreise garantiert ist.

Weitere Highlights im Jahr 2024

Des weiteren wird die Costa Fascinosa auf einwöchigen Kreuzfahrten Kurs auf Malta und zu den griechischen Inseln, mit Stopps in Catania, Taranto, Santorin und Mykonos nehmen. Davor gibt es eine zweiwöchige Kreuzfahrt zu den Kanarischen Inseln und eine Mini-Kreuzfahrt im Mittelmeer.

Die Costa Fortuna bietet im Frühjahr und Herbst zweiwöchige Routen nach:

Marokko und Portugal mit zweitägigem Aufenthalt in Lissabon und Casablanca

nach Israel, Ägypten und Tunesien mit zweitägigem Aufenthalt in Haifa, um auch Jerusalem zu besuchen

in die Türkei, nach Griechenland und Tunesien mit zweitägigen Aufenthalten in Istanbul

zwischen den griechischen Inseln und Ibiza.

Nähere Infos unter: www.costakreuzfahrten.at (red)