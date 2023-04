Schauinsland-reisen macht den Winter 23/24 buchbar

„Wir haben die wichtigsten Hotel- und Flugangebote für den kommenden Winter bereits in den Buchungssystemen freigeschaltet“, freut sich Andreas Rüttgers, Touristikchef von schauinsland-reisen. „Wenn Kunden im Reisebüro nach Urlaub fragen, gibt es dort also schon jetzt die passenden Angebote für die Wintersaison.“ In den Reisebüros steigt in diesen Wochen die Nachfrage nach Angeboten für den Winter. Besonders beliebt sind dabei zum Beispiel die Kanaren. Dort sind unter anderem viele der besonders beliebten Appartement-Anlagen für Langzeiturlauber bereits buchbar. Auch die Hotels der Ketten Iberostar und Lopesan sowie die firmeneigenen R2-Hotels des Veranstalters sind schon in den Buchungssystemen angelegt.

Ägypten, Tunesien, Thailand und Madeira

Für Ägypten sind ebenfalls bereits zahlreiche Angebote zu finden, beispielsweise die Hotels der Pickalbatros-Kette oder die SUNRISE Resorts. Und auch in den übrigen Zielgebieten ist das Winterportfolio von schauinsland-reisen größtenteils freigeschaltet. In Tunesien sind unter anderem die Iberostar-Hotels bereits buchbar und werden vor allem für Langzeitaufenthalte schon stark nachgefragt. In Thailand gehören das Lopesan-Hotel Eden Beach, das Ocean Breeze Resort oder das The Village Coconut Island zu den beliebtesten Häusern. Auch auf der portugiesischen Insel Madeira sind zahlreiche Angebote bereits verfügbar, beispielsweise die schauinsland-reisen-Originale Alto Lido und Baia Azul in Funchal. Flugseitig sind ebenfalls schon zahlreiche Verbindungen buchbar.

Malediven auch in diesem Winter beliebt

„Wir freuen uns, dass wir unseren Vertriebspartnern jetzt schon so viele Angebote für den kommenden Winter bereitstellen können und dass sich die Nachfrage so früh so positiv entwickelt“, so Touristikchef Rüttgers. Die für den kommenden Winter am stärksten nachgefragten Zielgebiete sind im Moment neben den Kanaren, Ägypten und Madeira auch die Malediven, die Vereinigten Arabischen Emirate und Thailand.

„Früh buchen lohnt sich auf jeden Fall, denn für unsere Gäste winken dabei satte Rabatte von bis zu 40%.“ Die neuen Winterkataloge von schauinsland-reisen erscheinen ab dem 20. Mai in den Reisebüros. Bis dahin werden jetzt auch die restlichen Hotels sukzessive in die Systeme eingepflegt. (red)