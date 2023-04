Star Clippers: Yoga unter weißen Segeln

Der Viermaster Star Clipper kreuzt ab Rom und Cannes auf jeweils einwöchigen Routen entlang der französischen Riviera, nimmt Kurs auf die Amalfi-Küste und Korsika. Die täglichen Yoga- und Meditationsstunden an Deck sind kostenfrei und werden von international ausgebildeten Yoga-Lehrenden betreut – für unterschiedliche Level und in verschiedenen Yoga-Stilen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Entdeckungen, Kulinarik, Entspannung

Als weltweit größter Anbieter von Segel-Kreuzfahrten und mit dem World Travel Award ausgezeichnet, bietet Star Clippers die bei Gästen so beliebte Mischung aus Entspannung unter weißen Segeln, feiner Kulinarik und einem sorgfältig konzipierten Ausflugsprogramm. Vom 8. bis 15. Juni 2023 kostet eine Yoga-Kreuzfahrt an Bord der Star Clipper mit Elba, Korsika, Sardinien und St. Tropez beispielsweise ab 2.590 EUR in der Außenkabine - inklusive voller Verpflegung. (red)