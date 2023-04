Jamaika setzt auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz

Das „Tourism Linkages Network" hat sich zum Ziel gesetzt, lokale Unternehmen in den Tourismussektor zu integrieren und so positive Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft und die Umwelt zu erzielen. Das Netzwerk fördert nicht nur die Nutzung lokaler Produkte und Dienstleistungen, sondern unterstützt auch die Entwicklung erneuerbarer Energien und umweltfreundlicher Initiativen wie Abfallmanagement. Ein weiteres wichtiges Projekt ist der „Tourism Enhancement Fund" (TEF), der sich auf die Verbesserung der Infrastruktur und der Umweltbedingungen im Tourismussektor konzentriert. Der TEF hat dazu beigetragen, die CO2-Emissionen auf der Insel zu reduzieren und den Einsatz erneuerbarer Energien in Hotels und Resorts zu fördern.

Neue Standards für Nachhaltigkeit

Darüber hinaus hat die jamaikanische Regierung Richtlinien zum Umwelt- und Naturschutz erlassen. Dazu gehört die „National Policy on Sustainable Tourism", die Standards für Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit im Tourismussektor festlegt, z.B. bei der Abfallentsorgung, dem Einsatz erneuerbarer Energien und dem Schutz natürlicher Ressourcen. Um die Wasserverschmutzung zu reduzieren, wurde bereits die Verwendung von Einwegplastik in Hotels und Restaurants verboten. Darüber hinaus hat die Regierung Initiativen zur Förderung umweltfreundlicher Verkehrsmittel wie Elektrofahrzeuge und Fahrräder gestartet. (red)