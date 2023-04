TUI Das Reisebüro: Führungskräftemeeting in der Türkei

Das Führungskräftemeeting startete mit einer Hotelbesichtigung; Gottfried Math, Geschäftsführer TUI Österreich, TUI Verkaufsdirektorin Ines Wasner und TUI Finanzdirektor Markus Ebner eröffneten mit einem Plenum das Meeting und informierten über Aktuelles aus der Welt der TUI. Am Nachmittag teilten sich die Büroleiterinnen und Büroleiter auf vier Gruppen auf. Bei insgesamt vier Workshoprunden wurden zentrale strategische Themen gemeinsam mit den Reiseprofis bearbeitet.

Teamwork im Mittelpunkt

Am nächsten Tag konnten die TeilnehmerInnen ihre Teamfähigkeit stärken. Auf die Führungskräfte wartete eine Olympiade mit zahlreichen Spielen zum Thema Reisen, bei der 16 Kleingruppen um drei Stockerlplätze buhlten. Am Nachmittag machte sich der Großteil der Führungskräfte auf Entdeckungstour nach Side und genoss die positive Stimmung in der Gruppe, bevor es am nächsten Tag wieder zurück nach Österreich ging. (red)