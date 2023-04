Visit Denver beauftragt Get It Across als Repräsentanz

Die Hauptstadt des Bundesstaates Colorado boomt, und auch die Anzahl der Nonstop-Flüge aus dem deutschsprachigen Raum nach Denver hat sich nochmals erhöht. Um die Stadt mit ihren Attraktionen zu erkunden, bietet sich der Mile High Culture Pass an.

Mit Know-how und Marktkenntnis wachsen

„Denver entwickelt sich rasant zu einer der Top-Destinationen der Welt, und mit Get It Across haben wir den richtigen Partner gefunden, welcher uns dabei hilft, die Stadt auf dem deutschsprachigen Markt noch bekannter zu machen", sagt Jesse Davis, PR- und Kommunikationsdirektor von Visit Denver. „Mit dem Know-how und der Marktkenntnis von Get It Across werden wir noch mehr Reisende aus dem deutschsprachigen Markt für die Mile High City begeistern können."

Perfekter Ausgangspunkt

Als renommierte PR- und Marketingagentur mit langjähriger Erfahrung in der Tourismusbranche ist Get It Across erfreut, Denver als vielseitiges Reiseziel zu präsentieren. Die fußgängerfreundliche Stadt ist reich an kulturellen Sehenswürdigkeiten, bietet eine beeindruckende Naturkulisse und ist bekannt für ihre vielfältigen Freizeitmöglichkeiten. Denver ist ganzjährig der perfekte Ausgangspunkt für Ausflüge innerhalb Colorados und in die umliegenden Bundesstaaten. (red)