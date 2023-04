A-Rosa holt sich Destinations-Insider an Bord

Die Destination Scouts liefern dabei künftig nicht nur regelmäßig den A-Rosa Ausflugsexperten und dem Guest Relation Management Informationen zu „ihrer“ Heimat; in ausgewählten Städten auf Rhein und Donau kommen sie sogar an Bord und präsentieren den Gästen ihre Empfehlungen direkt:

Wo kann man am besten shoppen gehen? Welche Cafés und Restaurants lohnen sich besonders? Gibt es zurzeit empfehlenswerte Ausstellungen oder stehen besondere Konzerte an? Wo verstecken sich die Hidden Places der Stadt? All das und viel mehr erfahren die Gäste bequem an Bord. So können sie ihre A-Rosa Städtereise noch individueller gestalten und lernen die Destinationen kennen, wie das sonst nur Einheimische tun.

Reisen mit Destination Scouts

Auf der Route „Donau Klassiker“ werden beispielsweise abwechselnd auf der A-Rosa Bella sowie der A-Rosa Donna Experten aus Wien an Bord kommen. So unter anderem Elisabeth Weigand, die seit mehr als 30 Jahren ihr Wissen mit Interessierten teilt. Die Gäste der A-Rosa Mia und A-Rosa Riva werden regelmäßig von Melinda Ravasz und Edina Fauszt mit Insider-Informationen zu Budapest versorgt. Beide sind fest in der ungarischen Hauptstadt verwurzelt und berichten mit Leidenschaft über deren Vielseitigkeit. Auf der A-Rosa Silva gibt es unterwegs auf den „Rhein Romantik mit Mosel“-Reisen Ausflugs- und Eventhighlights von Paul, Simon und Björn von MAINZGUIDE. Auch auf der Route „Rhein Erlebnis Amsterdam & Rotterdam“ der neuen A-Rosa Sena wird ein einheimischer Destination Scout zu Gast sein, in diesem Fall in Amsterdam – so z.B. der gebürtige Niederländer Harry Struylaart.

Um möglichst allen Gästen dieser Reisen die Möglichkeit zu bieten, das begehrte Insider-Wissen abzustauben, treten die Destination Scouts bei Aufenthalten über Nacht in einer Stadt entweder vor oder nach dem Abendessen in der A-Rosa Lounge auf. So können die Gäste den Abend und den zweiten Tag nutzen, um die Stadt mit dem exklusiven Blick der Einheimischen zu erkunden. (red)